التحقيق في التعدي على ضابط وطعن والده بالإسكندرية بسبب «تسلم الأيادي»

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تباشر نيابة محرم بك بالإسكندرية التحقيق في واقعة الاعتداء على ضابط بالقوات المسلحة وطعن والده على يد مجهولين؛ لاعتراضهم على تشغيل الضابط أغنية "تسلم الأيادي" داخل سيارته.

البداية كانت مع تلقي اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا باعتداء مجهولين على النقيب "أ . م."، وطعن والده بسبب أغنية "تسلم الأيادي".

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وتبين أن الضابط كان يسير بسيارته رفقة نجل عمه أعلى الطريق الدائري بالإسكندرية قبل أذان الفجر بساعة، وكانت بجواره سيارة ميكروباص يستقلها مجموعة أشخاص طالبوه بإغلاق الكاسيت، وعدم تشغيل أغنية "تسلم الأيادي"، ووجهوا له ألفاظ خارجة ضد القوات المسلحة والقيادة السياسية، ودوَّن الضابط رقم السيارة.

وقام مستقلو السيارة بتتبع الضابط حتى مسكنه، واشتبكوا معه وعند تدخل والده طعنه أحدهم بسكين نُقل على إثرها إلى المركز الطبي؛ للخضوع إلى عملية جراحية.