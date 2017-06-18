القطايف تقسيط والعيد مش فرحة.. المصريون يعلنون إفلاسهم

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الشعب انفق 2 مليار جنيه على الياميش.. ومليار ونصف على ملابس العيد

اقترب شهر رمضان الكريم من الرحيل، ومع انتهاءه يقترب معه المصريون من إعلان افلاسهم، بعدما أفرغوا كل ما في جيبوهم لشراء أساسيات الصوم من طعام وياميش ولوازم العيد بعدما أصيبت أسعار كل السلع بالجنون، وعلى الرغم من ذلك تشير الأرقام الرسمية الصادرة من الجهات المختصة إلى تراجع انفاق المصريين عن شهور رمضان في الأعوام الماضية نتيجة ارتفاع الأسعار.. وإلى التفاصيل..

1.5 مليار جنيه فاتورة الملابس

أعلنت الغرف التجارية أن استهلاك المصريين العام الحالي ضعيعف للغاية حتي الآن، مع انتظار ارتفاع نسبة المبيعات خلال الأيام المتبقية في شهر رمضان.

وتوقعت الغرفة انتعاش أسواق الملابس خلال الأيام المقبلة بنسبة 15% ، مشيرة أن مبيعات الملابس تراجعت في شهر رمضان العام عن العام الماضي بنسبة 40 %، لتبلغ نحو 1.5 مليار جنيه ، مقارنة بمبيعات العام الماضي التي سجلت 2.35 مليار جنيه، وأرجعت أسباب تراجع القوي الشرائية إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 150 % عقب قرار تعويم سعر صرف الجنيه.

250 مليون جنيه للأحذية

شعبة الأحذية بالغرف التجارية، أشارت بدورها إلى تراجع نسب شراء المصريين من الأحذية خلال شهر رمضان، بصورة كبيرة للغاية، وصلت لنحو 75% عن العام الماضي، بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار الجلود، إذ وصل سعر الجلد الخام للحذاء نحو 140 جنيه، وبعد تصنيعه يصل لنحو 250 جنيه، لافتا أن مبيعات الأحذية سجلت نحو ربع مليار جنيه.

اللحوم في رمضان

من جانبه كشف محمد وهبة رئيس القصابين "الجزارين" عن أن مبيعات المصريين خلال شهر رمضان تراجعت بنسبة 35 %، عن العام السابق، نتيجة لارتفاع الأسعار والظروف الإقتصادية التي يعانيها المصريين ، مع قلة الدخول فهي لا تسطيع الصمود أمام ارتفاع الأسعار.

وأكد وهبة علي أن نهاية الشهر لن تزيد نسبة المبيعات نتيجة لاتجاه المصريين للأسماك والملابس والكعك ، ما يؤثر علي استهلاك المصريين خلال الأيام الاخيرة من الشهر الكريم .

وشهدت أسعار اللحوم فى الأسواق، زيادة جديدة خلال الفترة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، نظرًا لزيادة الطلب عليها، كما هو معتاد لدى المصريين، وصرح السيد نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، محمد شرف، أن الطلب على اللحوم فى الأسواق المصرية قد ارتفع بشكل كبير مع دخول شهر رمضان، وقد سعت الحكومة على زيادة الكميات المعروضة، ولكن نظرًا لزيادة الطلب بشكل كبير بالإضافة إلى زيادة سحب الكميات الموجودة في السوق المصرية مع بداية شهر رمضان، ليترتب على ذلك خفض الكميات المعروضة وارتفاع الأسعار.

5 مليار جنيه سلع غذائية

في سياق متصل قال أحمد يحيي رئيس شعبة السلع الغذائية بالغرف التجارية، إن استهلاك المصريين من السلع في رمضن زاد بنسبة 30 % عن الشهور الماضية.

وأضاف يحيي في تصريحات له أنه من المتوقع أن ترتفع مبيعات الدقيق لتسجل نحو مليار و500 ألف جنيه، لاستخدمها في الكنافة والقطايف والمنتجات الرمضانية ، بالإضافة للخبز ، كما ارتفعت مبيعات السكر خلال الشهر الكريم لتسجل نحو 1.800 مليار جنية، خاصة وأن استهلاك السكر في شهر ترتفع نتيجة للعصائر المستخدمة والحلويات الرمضانية ، وكذلك بلغت نسبة مبيعات الزبادي والألبان بنحو 300 مليون جنيه، مضسيفا أن المصريين استهلكوا نحو80 ألف طن من الزيت في شهر رمضان بنحو500 مليون جنيه.

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800 مليون فاتورة القطايف

من جانبه قال صلاح العبد رئيس شعبة الحلويات بالغرف التجارية، إن علي أن مبيعات الحلويات تصل لنحو800 ألف جنيه بنهاية شهر رمضان، مضيفا في تصريحات له، أن المبيعات تراجعت بنحو 15 % عن العام الماضي نظرا لارتفاع الأسعار والحالة الإقتصادية التي يعانيها المواطنين، ما جعل الأسر المصرية تقلل من القدرة الشرائية.

وأشار العبد إلى تراجع القوي الشرائية، مؤكدا علي ظهور مبيعات النصف كيلو، وكذلك اتجاه عدد من الأسر المصرية للحلويات المنزلية ما يقلل من فاتورة استهلاك المصرين من الحلويات.

250 مليون جنيه استهلاك المصريين من الدواجن والبيض

انفق المصريون نحو ربع مليار جنيه لشراء الدواجن والبيض، بحسب شعبة الدواجن بالغرف التجارية، والتي لفتت أن مبيعات الدواجن في شهر رمضان تراجعت عن العام الماضي بنسبة 20% ، نتيجة لارتفاع الأسعار، واتجاه البعض الأخر للبحث عن بروتين أن أخر سواء كانت أسماك أو غيرها.

ورجحت الشعبة أن تصل مبيعات الدواجن لنحو 180 إلي 190 مليون جنيه، بنهاية شهر رمضان، وزيادة مبيعات البيض لنحو 60 مليون جنيه.

ياميش بـ2 مليار جنيه

احجم عدد من المصرين عن شراء ياميش رمضان هذا العام نظرا لارتفاع الأسعار الذي أعقب تعويم الجنيه، وكشف رجب العطار رئيس شعبة العطارة بالغرف التجارية عن أن مبيعات الياميش تراجعت العام الحالي عن السابق بنسبة 20% ، لكنه توقع أن تصل المبيعات بختام شهر رمضان إلي نحو 2 مليار جنيه، حيث تعتمد مصر علي الياميش المستورد من الخارج من تركيا وعدد من الدول.

400 مليون جنيه خضروات

المصريون انفقوا نحو نصف مليار جنيه على شراء الخضروات في رمضان وفقا لتأكيد شعبة الخضروات بالغرفة التجارية، التي أوضحت أن حصاد استهلاك المصريين في شهر رمضان من الخضروات بلغ أكثر من 460 مليون جنيه ، ومن المتوقع ارتفاعها في الأيام المقبلة.

الحلويات قسط

أم هاشم سيدة في منتصف الخمسينيات، ادلت بدلوها في حديث عابر عن الأسعار مع نسوة أخريات في سيارة أجرة بطريق المرج، وقالت إن الأسعار «ولعت ومش هترجع تاني»، وأضافت «الله يرحم زمن اللي فات القطايف والحلويات ولبس العيد فيه ناس بتجيبهم قسط دلوقت لأنها مش لاقية»، وتدخلت أخرى في الحديث وأوضحت في معرض شكواها "العيد بقى مالهوش طعم والناس مش عارفة تلاقيها منين ولا منين".

سيدة ثالثة ألتقطت طرف الحديث وأكدت أن سعر كيلو البانيه اقترب من 80 جنيه بعد أن كان سعره 25 جنيه، وسعر الحلويات وصل لـ 200 جنيه و300 جنيه في المحلات الكبيرة.