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نيجيريا ترفع الحظر المفروض علي واردت الأثاث من مصر

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نيجيريا ترفع الحظر المفروض علي واردت الأثاث من مصر نيجيريا ترفع الحظر المفروض علي واردت الأثاث من مصر

التحرير

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أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، نجاح الجهود التى قامت بها الوزارة مع دولة نيجيريا لرفع الحظر على وارداتها من الأثاث وذلك بعد سلسلة من المشاورات والإجتماعات مع الجانب النيجيرى، موضحاً أن نيجريا فرضت حظراً على واردات الأثاث ضمن قائمة تضم ٢٥ مجموعة سلعية منذ عام ٢٠٠٥، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على صادرات من الأثاث لدولة نيجيريا.

ولفت الوزير إلى أن مصر قامت خلال مراجعة السياسات التجارية لنيجيريا التي عقدت في منظمة التجارة العالمية بمطالبة الجانب النيجيري برفع الحظر على واردات الأثاث بشكل فوري، وقد استجاب الجانب النيجيري للمطلب المصري وأكد رسمياً رفع بند الأثاث من قائمة المنتجات المحظور استيرادها.

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وأشار " قابيل " إلي أن رفع الحظر على واردات الأثاث إلى نيجيريا يمثل فرصة كبيرة أمام قطاع الأثاث المصري، حيث يعتبر السوق النيجيري من أكبر الأسواق الإفريقية حيث يصل تعداد سكانه ١٨٠ مليون نسمة، فضلاً عن كونها من أكبر الاقتصاديات في القارة الافريقية، ومن الأسواق الواعدة المنتظر أن تشهد معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات القادمة بعد خروج الاقتصاد من حالة الكساد التي شهدها خلال السنوات الماضية.

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التحرير

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