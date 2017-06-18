أسعار الملابس ترتفع 100% بمناسبة العيد.. وانخفاض كميات المستورد بسبب الدولار

التحرير

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قال يحيى زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبيعات الملابس تراجعت بنسبة 30%، مقارنة بالعام الماضى، على الرغم من الاستعداد لموسم عيد الفطر.

وعزا "زنانيري" الركود الذى أصاب سوق الملابس إلى الارتفاع الكبير فى أسعارها، والذى تجاوز 100% للملابس المستوردة و70% للملابس محلية الصنع.

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وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار وزيادة الجمارك أدى إلى تراجع حصة الملابس المستوردة من السوق إلى 40% مقابل 60% قبل التعويم.

وأضاف لـ"التحرير" أن بعض المحلات لجأت إلى تقديم عروض وتخفيضات على الملابس فى محاولة لتنشيط المبيعات، على الرغم من عدم بدء الأوكازيون الصيفى الذى يكون فى شهر أغسطس.