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محافظ أسوان يتواصل مع الخارجية بشأن أسرة مفقودة جراء حريق برج لندن

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محافظ أسوان يتواصل مع الخارجية بشأن أسرة مفقودة جراء حريق برج لندن محافظ أسوان يتواصل مع الخارجية بشأن أسرة مفقودة جراء حريق برج لندن

التحرير

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استقبل محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، اليوم الأحد، شقيق رانيا أحمد عدلي التي فقدت وطفلتيها عقب الحريق الهائل الذي اندلع ببرج سكني في لندن، الأربعاء الماضي.

وأجرى "حجازي"، اتصالا هاتفيا مع مساعد وزيرة الخارجية؛ للوقوف على آخر التطورات، ومد الوزارة بأية معلومات قد تقود إلى تحديد مصير أسرة صاحبة الـ30 عاما.

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من جانبه، قال محمد أحمد عدلي، شقيق راينا، إنها تقيم في لندن منذ عام 2010 رفقة زوجها وطفلتيها "فتحية" و"هنية"، لاستكمال دراستها العليا في الحقوق، لافتا بأنها تواصلت معه وقت وقوع الحادث، ونشرت مقطع لها على موقع "فيسبوك" في شكل استغاثة تؤكد أن النيران في طريقها للطابق الذي تقيم فيه.

الابنتين

وأكد شقيق رانيا، أن زوجها كان يتواجد في القاهرة - وقت الحريق - لمتابعة ظرف خاص بعائلته، مشيرا إلى أنه سافر على الفور إلى لندن فور إبلاغه؛ للبحث عن أسرته داخل المستشفيات القريبة من موقع الحريق، وأقسام الشرطة بالتسنيق مع شقيقتها "سيدة"، 42 عاما.

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التحرير

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