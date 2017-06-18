«جنرال إلكتريك» تورد 100 قطار لسكك حديد مصر بنسبة مكون محلي 50%

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كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن أن المفاوضات التى أجرتها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والنقل، مع شركة جنرال إلكتريك حول توريد 100 قاطرة من طراز "GE ES40ACi Light Evolution Series" متعددة الاستخدام للركاب وبضائع لهيئة سكك حديد مصر، تضمنت رفع المكون المحلى من 35% إلى 50%.

وأكدت الوزيرة أن الشركة عرضت أن يكون المكون المحلى 35%، لكن بعد مفاوضات وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والنقل معها تم رفع المكون المحلي إلى 50%، مشيرة إلى أن الاتفاقية التى شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، توقيعها، أمس، جاءت نتيجة لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع جيف أميلت، المدير التنفيذى لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية، خلال الزيارة الرسمية التى قام بها إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن" فى الأسبوع الأول من شهر إبريل الماضي.

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وأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاقية تتضمن صيانة طويلة الأجل لمدة 15 عاما من أجل توفير قطع غيار والدعم الفني للقاطرات الجديدة و81 قطارا لجنرال إلكتريك حاليا ضمن أسطول هيئة سكك حديد مصر، وتتضمن الاتفاقية استخدام "برنامج تدريب جنرال إلكتريك للنقل" كمنصة لتدريب أكثر من 275 مهندسا وتقنيا في هيئة سكك حديد مصر، كما يتضمن الاتفاق حلولا مالية شاملة وتنافسية لتمويل المشروع مقدمة من جانب جنرال إلكتريك من خلال وكالة تنمية الصادرات الكندية (EDC).

وأشار الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إلى أن هذا الاتفاق سيسهم فى تعظيم دور هيئة سكك حديد مصر فى نقل البضائع عبرها فى ضوء قوة جرارات جنرال إلكتريك التى تصل إلى 400 حصان، لافتا إلى أن الشحنة الأولى لهذه الجرارات والبالغة نحو 25 جرارا ستصل فى 2018.