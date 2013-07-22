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بالصور| جوني ديب يدعو صديقته للعشاء في اليوم التالي للعرض الأول لفيلمه "Lone Ranger"

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بالصور| جوني ديب يدعو صديقته للعشاء في اليوم التالي للعرض الأول لفيلمه "Lone Ranger" بالصور| جوني ديب يدعو صديقته للعشاء في اليوم التالي للعرض الأول لفيلمه "Lone Ranger"

كتب : الوطن الإثنين 22-07-2013 18:45

ظهر الممثل العالمي جوني ديب، في العرض الأول لفيلمه "Lone Ranger"، بمفرده دون صديقته آمبر هيرد، فتسآل الجمهور عن سبب ظهوره بدونها، فقام جوني ديب في اليوم التالي بدعوة صديقته على العشاء بعد العرض الأول لفيلمه.

وحاول الثنائي جوني ديب وآمبر هيرد أن يبتعدا عن الأضواء، فقررا أن يحتفلا معا بالعرض الأول للفيلم بعيدا عن الإعلام.

وظهر الممثل جوني ديب بنفس البدلة التي حضر بها عرض الفيلم، وكان يمسك بيد صديقته التي وقفت بجانبه طوال الوقت.

وتألقت آمبر هيرد في فستان أحمر طويل ولامع مصنوع من الستان، واختارت حذاء ذا كعب عالي.

وانضم للعشاء معهما، الموديل آمبر لو بون، والمغنية ديانا فيكرز، وآشلي روبرتس، ونجما البرامج التليفزيونية الواقعية كامبرلي جارنر وشيسكا هيل.

وينتظر الجمهور أن يظهر جوني ديب مع صديقته أمام الأضواء وعلى "red carpet"، حيث سيؤثر هذا القرار على دعاية الفيلم بشكل كبير.

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ON Sport

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