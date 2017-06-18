أخبار عاجلة

رسميًا.. بيريز مستمر في رئاسة ريال مدريد حتى عام 2021 -
حكام مباراة الوداد المغربي يتدربون مع لاعبي الأهلي -
بكري: «المجلس العسكري ضغط عليا عشان أترشح للرئاسة.. لكني رفضت» -
رسالة الأهلي من المغرب.. إصابة ربيعة وفقرة لركلات الترجيح في المران -
هيئة علماء المسلمين تندد بتطاول الإعلام القطري على أعضائها -
10 تصريحات × 24 ساعة -
العرب اليوم: قوات تركية في قطر وإيران تستهدف داعش -
حول العالم في 24 ساعة -
اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة الضابط المتهم بقتل "شيماء الصباغ" -
10 ساعات "تحريات" تقود المباحث لقاتل سائق ببولاق.. طعنة في القلب أنهت حياته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مصر وبلجيكا تتفقان على تمويل مشروعات ضمن اتفاق مبادلة الديون

Google+ Print
مصر وبلجيكا تتفقان على تمويل مشروعات ضمن اتفاق مبادلة الديون مصر وبلجيكا تتفقان على تمويل مشروعات ضمن اتفاق مبادلة الديون

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، السفيرة سيبيل دى كارتييه، سفيرة بلجيكا لدى القاهرة، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.

وناقش الجانبان توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات البلجيكية فى ، حيث يبلغ عدد الشركات البلجيكية فى مصر 186 شركة، برأس مال مصدر 672 مليون دولار.

وأكدت الوزيرة أن مصر سوق مفتوحة للاستثمارات البلجيكية، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز للمستثمرين، كما يتم حاليا العمل على اللائحة التنفيذية للقانون بالتنسيق مع باقى الوزارات، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، ثم إصدارها من قبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

شاهد أيضا

وأكدت سفيرة بلجيكا أن هناك الكثير من أوجه التعاون والفعاليات الثنائية بين مصر وبلجيكا فى كثير من المجالات واهتمام العديد من الشركات البلجيكية بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة وفتح أسواق مميزة فى مصر وحرصها على تقديم كل ما يضيف أو يدعم العلاقات الثنائية.

وبحث الجانبان تمويل مشروعات فى إطار اتفاق مبادلة الديون، فى ظل جهود المصرية المبذولة مع شركائها فى التنمية، فى تحويل الديون إلى برامج ومشروعات تنموية، تسهم فى توفير فرص العمل للشباب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
​سفير بريطانيا بالقاهرة يؤكد أهمية استثمار مصر في التعليم

​سفير بريطانيا بالقاهرة يؤكد أهمية استثمار مصر في التعليم

فيديو| سفيرنا لدى بريطانيا: 6 مصريين لقوا مصرعهم في حريق برج لندن

فيديو| سفيرنا لدى بريطانيا: 6 مصريين لقوا مصرعهم في حريق برج لندن

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباراتي إنبي والاتحاد والمقاولون ووادي دجلة مع ك. أحمد الشناوي

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباراتي إنبي والاتحاد والمقاولون ووادي دجلة مع ك. أحمد الشناوي

الزمالك يهدي سفير مصر بالجزائر درع وقميص النادي

الزمالك يهدي سفير مصر بالجزائر درع وقميص النادي