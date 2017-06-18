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مصر ترحب بقرار وقف إطلاق النار في مدينة درعا السورية

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مصراوي Masrawy

ترحب بقرار وقف إطلاق النار في مدينة درعا السورية

01:57 م الأحد 18 يونيو 2017

مصر ترحب بقرار وقف إطلاق النار في مدينة درعا السورية

القاهرة - (د ب أ):

رحب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد اليوم السبت بقرار السورية وقف إطلاق النار لمدة يومين في مدينة "درعا" جنوب سوريا.

ودعا المتحدث، في بيان صحفي اليوم، فصائل المعارضة السورية، إلى الإعلان عن وقف إطلاق النار من جانبها أيضا، تنفيذا لاتفاق مناطق "تخفيف التوتر" الأربع، الذي تتطلع مصر لان يكون خطوة نحو وقف دائم وشامل لإطلاق النار في جميع الأراضي السورية.

وأعاد المتحدث التأكيد على موقف مصر الداعي إلى ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، ويحافظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها، ويحقق آمال الشعب السوري الشقيق، في إطار مخرجات مسار جنيف التفاوضي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية أمس السبت عن وقف الاعمال القتالية لمدة 48 ساعة في مدينة درعا بين قوات النظام ومسلحي المعارضة، في المدينة التي شهدت أعمال قتال عنيفة في الأسابيع الأخيرة.

وقالت القيادة العامة للجيش السوري ، في بيان نشرته على موقع وزارة الدفاع " وقف العمليات القتالية اعتباراً من الساعة 00ر12 ظهر أمس السبت 17-6-2017 في مدينة درعا لمدة 48 ساعة وذلك دعما لجهود المصالحة الوطنية".

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