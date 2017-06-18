رئيس قطاع التعليم العام​ ينفي إلغاء الشهادة الإبتدائية

كتبت- ياسمين محمد:

نفى الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما نشرته بعض المواقع الإخبارية بشأن إلغاء الشهادة الابتدائية، وتحويل الصف السادس إلى صف نقل.

وقال حجازي- في تصريح له اليوم الأحد- إن بعض المواقع الإخبارية نشرت خبرًا كاذبًا بشأن إلغاء الشهادة الإبتدائية، وهو أمر لم يطرح ولم يدرس حتى الآن بالوزارة.

وأدى طلاب الثانوية العامة اليوم امتحاني علم النفس والاجتماع، والكيمياء.

فيما اشتكى بعض طلاب الشعبة الأدبية من صعوبة وغموض بعض أجزاء علم النفس، مشيرين إلى أن الامتحان جاء عكس المتوقع فالسنوات السابقة كان امتحان علم النفس أسهل وأوضح.​

ويصل عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان في المادتين نحو 592 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1642 لجنة على مستوى الجمهورية.