طبيب الأهلي: عاشور تعافى من الإصابة وجاهز لمباراة الوداد

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تعافى حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من آلام الكدمة التي تعرض لها في الضلوع خلال أحد تدريبات الفريق، قبل مباراة سموحة الأخيرة، والتي فاز فيها الأهلي بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الدوري الممتاز.



ومن جانبه أكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، أن اللاعب تعافى تماما، وبات جاهزًا للمشاركة في مباراة الوداد، بعدما شارك في مران الفريق أمس كاملا دون شكوى.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الواحدة بعد منتصف ليل الثلاثاء المقبل.