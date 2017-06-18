أخبار عاجلة

رسالة الأهلي من المغرب.. إصابة ربيعة وفقرة لركلات الترجيح في المران -
هيئة علماء المسلمين تندد بتطاول الإعلام القطري على أعضائها -
10 تصريحات × 24 ساعة -
العرب اليوم: قوات تركية في قطر وإيران تستهدف داعش -
حول العالم في 24 ساعة -
اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة الضابط المتهم بقتل "شيماء الصباغ" -
10 ساعات "تحريات" تقود المباحث لقاتل سائق ببولاق.. طعنة في القلب أنهت حياته -
مجلس النواب يحيل "طنطاوى" للجنة القيم.. وتكتل "25-30" يرد -
"مكى وبدرخان والشبراوي" يفوزون بجائزة النيل​ -
مجلس النواب يُحيل النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

طبيب الأهلي: عاشور تعافى من الإصابة وجاهز لمباراة الوداد

Google+ Print
طبيب الأهلي: عاشور تعافى من الإصابة وجاهز لمباراة الوداد طبيب الأهلي: عاشور تعافى من الإصابة وجاهز لمباراة الوداد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعافى حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من آلام الكدمة التي تعرض لها في الضلوع خلال أحد تدريبات الفريق، قبل مباراة سموحة الأخيرة، والتي فاز فيها الأهلي بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
 
ومن جانبه أكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، أن اللاعب تعافى تماما، وبات جاهزًا للمشاركة في مباراة الوداد، بعدما شارك في مران الفريق أمس كاملا دون شكوى.

شاهد أيضا

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الواحدة بعد منتصف ليل الثلاثاء المقبل. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رسالة الأهلي من المغرب.. إصابة ربيعة وفقرة لركلات الترجيح في المران

رسالة الأهلي من المغرب.. إصابة ربيعة وفقرة لركلات الترجيح في المران

فيديو| سفيرنا لدى بريطانيا: 6 مصريين لقوا مصرعهم في حريق برج لندن

فيديو| سفيرنا لدى بريطانيا: 6 مصريين لقوا مصرعهم في حريق برج لندن

مدرب الوداد: نعاني من أزمة قبل مواجهة الأهلي

مدرب الوداد: نعاني من أزمة قبل مواجهة الأهلي

لاعب الوداد: مواجهة الأهلي في «رمضان» تزيدها صعوبة

لاعب الوداد: مواجهة الأهلي في «رمضان» تزيدها صعوبة