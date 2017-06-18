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الأهلي يختار ملعب «الوداد» لخوض أول تدريباته في المغرب

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الأهلي يختار ملعب «الوداد» لخوض أول تدريباته في المغرب الأهلي يختار ملعب «الوداد» لخوض أول تدريباته في المغرب

التحرير

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق سوف يخوض أول تدريباته في الواحدة بعد منتصف الليل على ملعب الوداد المغربي.

واستقر عبد الحفيظ على أن يخوض الفريق مرانه على ملعب الوداد، بعدما قام بمعاينة بعض الملاعب القريبة من فندق إقامة البعثة في المغرب.

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وأوضح عبد الحفيظ أن أرضية ملعب الوداد كانت الأفضل من بين الملاعب التي قام بمعاينتها اليوم بعد وصول بعثة الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها الواحد بعد منتصف ليل الثلاثاء المقبل.

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التحرير

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