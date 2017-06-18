كونتي يأمل في ضم مدافع بايرن ميونيخ.. والإدارة تصيبه بالإحباط

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يأمل الإيطالي انطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، في التعاقد مع جيروم بواتينج، مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية اليوم الأحد، أن كونتي لديه أمل في الحصول على خدمات المدافع الألماني خلال الميركاتو الحالي.

وكشفت الصحيفة، أن كونتي يشعر بالإحباط بسبب عدم إتخاد أي إجراءات بشأن أهدافه للموسم المقبل، كما أبلغ كونتي إدارة البلوز أنه سيتولى الإنفاق على الصفقات الجديدة التي يرغب في ضمها من خلال بيع بعض نجوم الفريق.

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وأوضحت الصحيفة، أن كونتي سيكون مسؤلًأ عن الحفاظ علي لقب الدوري الموسم المقبل، لكنه سوف يكون أكثر سعادة عندما يتعاقد مع اللاعبين الذي يرغب في ضمها، من أجل تعزيز الفريق والوصول إلى دوري أبطال أوروبا.

واختتمت الصحيفة، إن أبرز أهداف كونتي هذا الموسم التعاقد مع البلجيكي رومليو لوكاكو مهاجم نادي إيفرتون الإنجليزي، والبرازيلي اليكس ساندرو ظهير أيسر فريق يوفنتوس الإيطالي، والمدافع الألماني يواتينج لاعب فريق بايرن ميونيخ.