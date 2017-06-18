براءة 6 أشخاص من تهمة تصنيع "صواريخ ومفرقعات" وتهريبها للخارج

كتب – محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، ببراءة 6 أشخاص من اتهامهم بتصنيع صواريخ بدائية الصنع، وعبوات ناسفة بمنطقة باب الشعرية، تمهيدًا إلى توصيلها لمحافظة العريش لتمريرها إلى قطاع غزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسين اليمني، وصلاح عبد الرحمن، ومعتز الحسيني، وأمانة سر محمد عطية، وعصام ترك.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على وائل هاشم، صاحب محل، وعبد الناصر إبراهيم، صاحب شركة النقل الدولية للشحن، وأكرم ابراهيم، مدير الشركة، ووليد محمد، عامل بالشركة، ورمضان محمد، محاسب بالشركة، ومحمد سائق، بحوزتهم مواد مفرقعة وهي كلورات البوتاسيوم، ومفرقعات الكلورات مخلوط البارود الأسود.

وقال الرائد حسام محمد، ضابط بقسم شرطة باب الشعرية في التحقيقات، إن المتهمين استخدموا مخزن الشركة المشار إليها بهدف تخزين المواد المتفجرة، حيث تم ضبط نحو 37 لفافة من مادة "الفايبر جلاس" المستخدمة في تصنيع المفرقعات.

اعترف المتهمون في التحقيقات بحيازة المضبوطات، تمهيدا لتمريرها إلى غزة عبر محافظة العريش.

وأحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات في القضية رقم 3683 لعام 2015، لأنهم ارتكبوا الجناية المؤثمة في المادة 102 من قانون العقوبات بشأن حيازة المفرقعات وتصنيعها.