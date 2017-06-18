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بسبب الكيمياء.. تباين في أراء طلاب الثانوية بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

بسبب الكيمياء.. تباين في أراء طلاب الثانوية بالقليوبية

01:34 م الأحد 18 يونيو 2017

بسبب الكيمياء.. تباين في أراء طلاب الثانوية بالقليوبية

طلاب الثانوية العامة بالقليوبية

القليوبية - اسامه علاء الدين:

انقسمت أراء عدد من طلاب القسم العلمي، في القليوبية، حول امتحان مادة الكيمياء، في الوقت الذي أكد فريق منهم، أن الامتحان كان جيد، ولايوجد به مشاكل، فيما اشتكى الفريق الآخر من صعوبته.

في بنها، أكدت طالبات لجنة أم المؤمنين الثانوية ببنها، أن امتحان الكيمياء كان صعبًا جدًا وطويل، بينما شهدت لجنة قها الثانوية بنات حالات إغماء، بين الطالبات، بسبب صعوبة الكيمياء.

وفي كفرشكر، أكد طلاب لجنة مدرسة كفرشكر التجريبية، أن الامتحان كان طويلًا، وغير مناسب للوقت المتاح وبه جزئيات صعبة.

أما في امتحان مادة علم النفس لطلاب القسم الأدبي، أجمع الطلاب على سهولة الامتحان، وأنه كان جيد لكافة مستويات الطلاب.

وأشار طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إلى فع درجة الطوارىء القصوى، بجميع الإدارات التعليمية، والتأكيد على توفير المناخ الملائم للطلاب، لأداء الامتحانات، وتأمين اللجان، وتوفير كافة المتطلبات داخلها، والتنسيق مع كافة الأجهزة والمديريات، للخروج بالامتحانات بالشكل المرضي للطلاب وذويهم.

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