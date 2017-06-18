«القبلات حرام» و«تعرضت لمس شيطاني».. 12 تصريحًا جريئًا لـ«عبير صبري»

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تُعد الفنانة عبير صبري واحدة من أجرأ الفنانات اللاتي يتميزن بصراحتهن في لقاءاتهن التليفزيونية، وعادة ما تفاجئ جمهورها بتصريحاتها المليئة بالاعترافات القوية والجريئة، وحازت حلقتها، أمس السبت، مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "شيخ الحارة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، على نسبة مشاهدة عالية.

ويرصد موقع "التحرير- لايف" في التقرير التالي أبرز تصريحات عبير صبري التي أدلت بها خلال الحلقة وأجرأ ما كشفت عنه:

1- أدوار الإثارة

قالت عبير صبري إنها لا ترى نفسها تقدم أدوار الإثارة في أعمالها الفنية، وأضافت: "أنا باشوف إن أنا بنت حلوة، لكن فى خلط فى المجتمع دلوقتى إن الحلوة بتعمل أدوار إغراء وإنها مغرية، وباحس فى المجتمع بتاعنا إن فيه اتهام للأنوثة حتى لو ماعملتش مشاهد إغراء"، وعارضت مشاهد "القبلات" بالسينما قائلة: "بالنسبة لى البوس فى الأفلام حرام، ولما عملت كده فى أفلامى زمان كنت صغيرة، ودلوقتى كبرت وعرفت غلطتى"، موضحة أنها لم تتبرأ من أدوارها الساخنة التي قدمتها طوال حياتها الفنية.

2- طريق النجومية

أوضحت صبري أنها قابلت العديد من المشكلات في بداية دخولها الوسط الفني، بسبب معارضة والدها -الذي كان لواءً بالقوات المسلحة حينها- لذلك، كما عارضت والدتها دخول الفن، لذا اضطرت إلى الكذب عليهما عند تقديمها بمعهد الفنون المسرحية، حيث قالت لهما إن تعليمها بالمعهد في مجال الإخراج لا التمثيل.

وتابعت قائلة: "كان المفروض تذاكرى وتاكلى وتصلى وتنامى وتسمعى الكلام بس، لكن حلمى بدخول التمثيل كان من الطفولة.. فى طريقى للنجومية دوست على نفسى، لأنى ضحيت بحاجات فى حياتى الشخصية".

3- مس شيطاني

صرّحت صبري بأنها تعرضت إلى مس شيطاني حقيقي، بعدما شاركت في بطولة مسلسل "ألوان الطيف"، موضحة: "أثناء تصوير مسلسل ألوان الطيف، لعبت دور ممسوسة، وأصريت على نزول مقبرة حقيقية والنواح على ضريح، وتقمصت الشخصية بكل تفاصيلها، وتفاجأت بعد انتهاء التصوير بعلامات على جسمي واكتشفت أنني اتمسيت فعلا مش تمثيل".

4- الحسد وراء دخولي المستشفى

استطردت عبير صبري في حديثها عن المس الذي تعرضت له بسبب مسلسل "ألوان الطيف"، قائلة: "في نفس المسلسل أخدت حقنة غلط، والدكاترة قالولي اتحسدتي، ودخلت المستشفى وقضيت ١٠ أيام في العناية المركزة".

5- التعليم المجاني

في فقرة "لو كنت" التي يطرحها البرنامج على الضيف، قالت صبري إنها لو كانت رئيسة للجمهورية ستحارب جميع أشكال الفساد في الدولة، بالإضافة إلى إلغاء جميع مؤسسات القطاع العام خاصة التعليم المجاني، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون للمستحقين له عن جدارة وليس لكل أفراد المجتمع.

وعند سؤالها عن أي وزارة تتمنى أن ترأسها، أجابت وزارة البيئة، موضحة السبب: "أنا نفسي تكون الشوارع نظيفة، وأسطح العمارات، ومداخلها يحتوى علي الأشجار، بالإضافة إلي تزيين شكل العمارات الخارجي".

6- السيسي

أشادت صبري بالرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة: "بطل عظيم وحبيب المصريين، هو شخص أمين وقوي".

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7- رامز جلال

كشفت عبير صبري عن معرفتها بـ"مقلب" الفنان رامز جلال قبل مشاركتها ببرنامج "رامز واكل الجو"، وتابعت: "قبل تصوير المقلب قالت لي ماكيرة البرنامج إنه فيه مقلب مدبر لي دون أن تخبرني عن تفاصيله.. وحسيت بالخطر فعلاً لما ركبت الطيارة حتى وأنا عارفة إنه مقلب وأغمى عليا بداخلها 3 مرات"، وانتقدت المهاجمين لمقالب رامز، قائلة: "كل الناس بتتفرج عليه وبتهاجمه، اللي مش عاجبه البرنامج مايتفرجش".

8- ميرنا المهندس

علّقت صبري على صورة الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، وأعربت عن انهيارها وقت وفاة الأخيرة، خاصة أنها من أعز صديقاتها، وأكملت حديثها عنها قائلة: "كانت جارتي وصديقتي واتحجبنا سوا، ولما كانت بتتعب كنت باسافر معها لندن للعلاج، بافتكرها وعمري مانسيتها".

وأوضحت أنها لا تخشى الموت إنما دائما ما تخشى المرض، قائلة: "أنا على طول أبتلى في صحتي بأمراض كتير، وباتعرض لعمليات جراحية كتير عشان كده بخاف من المرض أكتر من الموت".

9- نبيه الوحش

عقبت صبري على صورة المحامي نبيه الوحش قائلة: "ماعرفهوش.. أصلا"، وأضافت أنه حاول مقاضاتها للحصول على مصدر رزق، وقالت: "خليه ينبسط ويسترزق".

10- مروة صبري

بررت عبير صبري سبب انفصالها عن شقيقتها مروة، قائلة إن عملها معها بالإذاعة كان مرهقا جدا، وتابعت: "أنا تعبت من التجربة مع مروة أختي لأنها صعبة في العمل"، لافتة إلى أن فكرة البرنامج الإذاعي كانت تقوم على مذيعتين شقيقتين تستضيفان اثنين من النجوم شقيقين أيضا، لاكتشاف مدى قربهما من بعضهما، مشيرة إلى أن شقيقتها مجتهدة جدا لكنها تتدخل في كل شيء لذا تركتها.

11- حسين فهمي

عند عرض صورة الفنان حسين فهمي، ضحكت قائلة: "راح فين زمن الشقاوة يا حسين"، معقبة على المشهد الذي جمعها به وهي ترتدي "المايوه"، مشيرة إلى أنها خشيت من غضب والدتها بعد أن ترى هذا المشهد، لافتة إلى أنها كانت صغيرة عندما ظهرت بـ"البيكيني".

12- غادة عبد الرازق

طلبت بسمة وهبة من عبير صبري ترتيب أفضل النجمات المصريات من وجهة نظرها، وقالت أسماء نجمات عديدات من ضمنهن الفنانة غادة عبد الرازق، وفوجئت الأولى بأن ترتيبها جاء متأخرا، وأوضحت صبري أنها تخمن الأسماء فقط دون ترتيبها، ونفت أي مشكلات حدثت بينها وبين غادة، وأكدت أن الأخيرة في إمكانيتها ترشيح واختيار الأبطال المشاركين لها في العمل قائلة: "هو مش عيب إنها تختار مع المخرج الممثلين في العمل".