أحلام وعظت الصائمات غير المحجبات وستطل سافرة مع نيشان

بعدما استبدلت احلام صورتها الشخصية على "تويتر"بمناسبة شهر رمضان بصورة أخرى لها وهي تعتمر الحجاب، لجأت بالأمس إلى انتقاد الفتيات غير المحجبات في شهر رمضان، واعتبرت أن الصيام بدون حجاب أمر غير جائز، وكتبت "بخصوص النساء اللي في السوق وين الحجاب؟ صايمة ومن غير حجاب حتى لو كنت غير محجبة لا تكشفي شعرك وأنتِ صايمة". فرد عليها متابعوها وكتب البعض "أن ربّ رمضان هو ربّ غير رمضان"، وكتب آخرون "نحن ضد فكرتك الدين مش لعبة"، بينما هناك من دعا لها بالهداية. كلام أحلام، جعل البعض يعتقد أنها ستطل بالحجاب خلال إطلالتها مع نيشان في برنامج "أنا والعسل" ولكن بعض المصادر الخاصة نفت لموقع "سيدتي.نت" هذا الأمر جملة وتفصيلاً، لأنها اتصلت قبل يومين من موعد إطلالتها بالمزين طوني صوايا والماكيير أحمد الأسير، و"حجزتهما طيلة اليوم" لاهتمام بشعرها وماكياجها، كما اكدت المصادر نفسها أن سفر أحلام سيكون على نفقة البرنامج كما سائر ضيوفه وبأنها لن تستقل طائرتها الخاصة. المصادر نفسها أوضحت أن حلقة أحلام ستكون "ساخنة جدا" وسيتم التطرق خلالها إلى عدد من المواضيع من بينها إطلالتها في "آراب آيدول"، خلافاتها وصداقاتها الفنية، وأيضا علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي.