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رئيس حزب النور قبل اعتكافه: الوثائق أيدت سعودية تيران وصنافير

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رئيس حزب النور قبل اعتكافه: الوثائق أيدت سعودية تيران وصنافير رئيس حزب النور قبل اعتكافه: الوثائق أيدت سعودية تيران وصنافير

التحرير

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مخيون : لن نرد على المتطاولين .. ومتفرغون للعبادة فى العشر الأواخر 

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، الذراع السياسي للدعوة السلفية إن موقفهم الأخير بشأن سعودية جزيرتي تيران وصنافير يأتي في صالح الوطن بعد الرجوع إلى الوثائق القانونية والقرائن والخرائط التي تؤكد ملكيتهم لهم وهو موقف صحيح اتخذه الحزب للصالح العام.

وأضاف مخيون في تصريحات خاصة لـ "التحرير" أنه لا فرق عندهم بين أمور الدين والدنيا وخلال العشر الأواخر من رمضان الجميع مشغولين بالعبادة والصلاة وتلاوة القرآن والإعتكاف والعمرة وطاعة الله وأنه سينضم إلى أعضاء الحزب لمشاركتهم الاعتكاف فى العشر الاواخر لشهر رمضان .

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يأتي هذا بعد الهجوم الذي تعرض له الحزب على مدار الأيام الماضية وزادت حدته أمس السبت نتيجة ما نشرته جبهة الدفاع عن حزب النور عبر"فيسبوك" حول اعتكاف أعضاء وقيادات الحزب في المساجد خلال العشر الأواخر من رمضان للتقرب إلى الله و«البعض يقف بين يدي الله يقيم الليل بثلاثة أجزاء في الليلة الواحدة ويبكي ويتضرع إلى الله في الوقت الذي يتبارى فيه كثيرون بإتهامهم بالخيانة والعمالة وبيع الوطن».

مخيون استطرد: «لا ننشغل بالرد على هؤلاء وغيرهم ممن يهاجموننا وسبق أن أوضحنا موقفنا من الجزيرتين فلا يزايد علينا أحد».

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التحرير

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