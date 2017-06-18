بالأسماء.. ارتفاع حالات الإغماء بين طلاب الثانوية العامة بالمنوفية إلى 8 طلاب

المنوفية - مروة فاضل:

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، إغماء 8 طلاب في امتحان الكيمياء بمراكز المحافظة.

وقال الدكتور أمجد عبدالحميد، مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية، إنه تم نقل 8 طلاب أصيبوا بحالات إغماء أثناء وعقب امتحان الكيمياء، إلى مستشفيات المحافظة.

وأكد أنه تم نقل كلًا من عبدالرحمن أيمن، بمدرسة الحسينية بشبين الكوم، وندى فرج، مدرسة ساقية أبو شعرة بمركز أشمون، ورحاب مصطفى بمدرسة الثانوية بنين بمنشأة سلطان بمنوف، ونيرة حسام إبراهيم مدرسة مصر الثانوية بنات منوف، ورشا لطفي الثانوية بنات بالسادات، وعيد عادل عيد بالثانوية المشتركة بالماي بشبين الكوم، وإسراء ناصر هاني مدرسة أحمد الرفاعي ببهناي الباجور، وحمزة محمد إبراهيم مدرسة المساعي المشكورة، الذي تم إسعافه داخل المدرسة.

ويؤدي 26 ألف و725 طالبًا وطالبة ثانوية عامة، بمحافظة المنوفية، امتحاني الكيمياء وعلم النفس والاجتماع بشعبتي العلمي والأدبي، مقسمين علمي علوم 14523 طالبًا وطالبة، علمي رياضة 5094 طالبًا وطالبة، وأدبي 7108 طالبًا وطالبة.