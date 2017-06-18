"تعليم الشرقية": علم النفس والكيمياء مطابقين للمنهج.. ورصدنا 5 حالات غش

الشرقية – فاطمة الديب

قال هشام السنجري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن مستوى أسئلة امتحانات طلاب الثانوية العامة، في مادتي الكيمياء لشعبتي العلوم والرياضيات، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، جاء مطابقًا للمنهج، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى.

وأوضح السنجري، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن غرفة العمليات الرئيسة لمتابعة الامتحانات بديوان عام الوزارة، رصدت 5 حالات غش بالهاتف المحمول بإدارات غرب الزقازيق، وفاقوس، وأبو كبير التعليمية.

وأدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، امتحانات مواد الكيمياء للشعبة العليمة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، ضمن اليوم السابع لامتحانات المرحلة الثانوية العامة.

وانطلقت، الأحد 4 يونيو، امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وسط حضور أمني مُكثف لتأمين اللجان، فيما شهدت المناطق المُحيطة باللجان حضور كبير لأولياء الأمور، للاطمئنان على أبنائهم.

كانت مديرية التربية والتعليم، برئاسة هشام السنجري، أعلنت عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي تستمر حتى يوم السبت 24 من يونيو الجاري، بإجمالي عدد طلاب 36 ألف و917 طالب وطالبة، منهم 15 ألف و499 شعبة علمي علوم، و6 آلاف و595 علمي رياضة، و14 ألف و823 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.