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شكوى من "كيمياء الثانوية" في بني سويف

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مصراوي Masrawy

شكوى من "كيمياء الثانوية" في بني سويف

01:04 م الأحد 18 يونيو 2017

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بني سويف ــ أحمد كامل:

اشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة بمحافظة ببني سويف، اليوم الأحد، عقب خروجهم من لجنة امتحان مادة الكيمياء، من صعوبة الأسئلة، وقالوا إنها ضمت عددًا كبيرًا من المعادلات، وبعض الأجزاء التي كانت في مستوى الطالب المتميز، والتي احتاجت إلى وقت أطول في الحل، بحسب ما قالوا.

وقالت الطالبة أسماء أشرف: "الامتحان كان طويل، وكان بحاجة لمزيد من الوقت خاصة مع كثرة عدد المعادلات والتي جاء بعضها في مستوى الطالب المتفوق وكانت تحتاج للتفكير بشكل كبير".

وطالب عدد من أولياء الأمور والطلاب، المصححين بمراعاة الطلاب عند تصحيح ورقة الامتحان، وتقدير طول امتحان مادة الكيمياء.

فيما تباين أراء طلاب الشعبة الأدبية، حول امتحان مادة علم النفس الاجتماع، وأكد بعضهم الأسئلة جاء في مستوى الطالب المتفوق، وأشار البعض الآخر إلى سهولة الامتحان.

ويؤدي 14 ألف و500 طالب وطالبة الامتحانات، هذا العام موزعين على 41 لجنة على مستوى محافظة بني سويف.

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