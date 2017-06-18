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بالصور.. "مميش" يرفع "علم مصر" على "ونشين" بترسانة بورسعيد البحرية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "مميش" يرفع "علم " على "ونشين" بترسانة بورسعيد البحرية

01:00 م الأحد 18 يونيو 2017

بورسعيد - طارق الرفاعي:

رفع الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، علم مصر وعلم الهيئة، اليوم الأحد، علي ونشين للحوض العائم 25 ألف طن اللذين بنيا وجرى تركيبهما بترسانة بورسعيد البحرية.

كما شهد "مميش" لحام "قرينة" بناء القاطرتين "مصاحب 5 ومصاحب 6"، إعلانًا لبدء البناء للقاطرتين بترسانة بورسعيد من ضمن 4 قاطرات من المقرر بناؤها في الترسانة.

وكان رئيس الهيئة يرافقه​اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد وضعوا حجر أساس مشروع المدينة السكنية للعاملين بالهيئة في منطقة الرسوة بمدينة بورفؤاد.

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