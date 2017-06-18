مصدر طبي يمني: ارتفاع ضحايا قصف سوق شعبي في صعدة إلى 25 قتيلاً
مصدر طبي يمني: ارتفاع ضحايا قصف سوق شعبي في صعدة إلى 25 قتيلاً
01:12 م الأحد 18 يونيو 2017
صنعاء - (د ب أ):
أفاد مصدر طبي يمني اليوم الأحد بارتفاع حصيلة ضحايا القصف الذي استهدف سوقا شعبية بمحافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين إلى 25 قتيلاً وجريح واحد.
وقال حسين الشريف مسؤول صحي في وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن جميع الضحايا سقطوا جراء قصف شنته مقاتلات التحالف على سوق شعبي بمديرية شداء الحدودية بصعدة - 242 شمالي صنعاء - من المدنيين.
وفي وقت سابق اليوم، أفاد شهود عيان لـ (د.ب.أ)، بأن غارة جوية لمقاتلات التحالف قصفت سوق "المشنق"، في حين عاودت مدفعية الجيش السعودي قصف المنطقة ذاتها اثناء محاولة انقاذ الضحايا عقب الغارة مباشرة.
وتقع مديرية شداء على الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية، وبالقرب من جبهات القتال.
وتشهد المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية، منذ اكثر عامين، معارك عنيفة بين الحوثيين والقوات الموالية لهم من جهة، وقوات الجيش الحكومي مسنودين بقوات التحالف العربي من جهة ثانية، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة، بينهم مدنيون.
ولم تصدر قوات التحالف العربي أي تعليق حول هذا القصف حتى الآن.
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