التعليم: 95.9% نسبة النجاح بالعينة العشوائية لمادة الجغرافيا في الثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

اعتمد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة الجغرافيا، بامتحان الدور الأول من الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي 2016/ 2017.

وأضاف حجازي، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب انتهاء امتحانات اليوم، أن عدد أوراق العينة بلغ 10834 كراسة امتحانية، نجح منهم 10368 طالب وطالبة، بنسبة نجاح 95.9%، مشيرًا إلى أن نسبة العام الماضي كانت 95.1%.

وأشار حجازي إلى أن عدد طلاب العينة الذين حصلوا على الدرجة النهائية بالمادة بلغ 408 طالب وطالبة، وجاءت الشرائح كالتالي:

- حصول 4415 طالبًا وطالبة على شريحة من 90 إلى أقل من 100%، بنسبة 42.5% من إجمالي العينة.

- حصول 2623 طالبًا وطالبة على شريحة من 80 إلى أقل من 90% بنسبة 25.26% من إجمالي العينة.

- حصول 1466 طالبًا وطالبة على شريحة من 70 إلى أقل من 80% بنسبة 14.1% من إجمالي العينة.

وأشار حجازي إلى أن تصحيح العينة العشوائية لمادة الأحياء بدأ اليوم الأحد، ومن المقرر إعلان نتيجتها مساء الأثنين، أو صباح الثلاثاء على أقصى تقدير.

وأضاف أنه سيتم البدء في تصحيح العينات العشوائية لفروع الرياضيات: "الجبر والهندسة الفراغية، والتفاضل والتكامل"، بداية من 20 يونيو المقبل.