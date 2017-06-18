أخبار عاجلة

رسالة الأهلي من المغرب.. إصابة ربيعة وفقرة لركلات الترجيح في المران -
هيئة علماء المسلمين تندد بتطاول الإعلام القطري على أعضائها -
10 تصريحات × 24 ساعة -
العرب اليوم: قوات تركية في قطر وإيران تستهدف داعش -
حول العالم في 24 ساعة -
اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة الضابط المتهم بقتل "شيماء الصباغ" -
10 ساعات "تحريات" تقود المباحث لقاتل سائق ببولاق.. طعنة في القلب أنهت حياته -
مجلس النواب يحيل "طنطاوى" للجنة القيم.. وتكتل "25-30" يرد -
"مكى وبدرخان والشبراوي" يفوزون بجائزة النيل​ -
مجلس النواب يُحيل النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الصحة: الانتهاء من تثبيت أسعار أدوية الأورام.. وتوحيد بروتوكولات العلاج- صور

Google+ Print
وزير الصحة: الانتهاء من تثبيت أسعار أدوية الأورام.. وتوحيد بروتوكولات العلاج- صور وزير الصحة: الانتهاء من تثبيت أسعار أدوية الأورام.. وتوحيد بروتوكولات العلاج- صور

مصراوي Masrawy

وزير الصحة: الانتهاء من تثبيت أدوية الأورام.. وتوحيد بروتوكولات العلاج- صور

01:06 م الأحد 18 يونيو 2017

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، الشراء المجمع لأدوية الأورام، فيما تم تثبيت أسعار التوريد للمستحضرات الطبية، و تحديث وتوحيد بروتوكولات العلاج.

جاء ذلك خلال ترأس وزير الصحة للجنة المشكلة من رئيس الوزراء بشأن الشراء الموحد للأدوية، بعضوية كلا من رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة ورئيس مجلس إدارة شركة " أكديما "، وممثل عن وزارة المالية ، وممثل عن الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وعميد المعهد القومي للأورام.

وأوضح وزير الصحة أن الرئيس عبد الفتاح ، وجه بالشراء المجمع لتوفير الاحتياجات من خلال مناقصة واحدة سواء لوزارة الصحة أو الجامعة أو القوات المسلحة أو الشرطة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال اللجنة وتم الاتفاق على القوائم النهائية للأدوية بالأسعار والأصناف، لرفعها إلى رئيس الوزراء لإقرار التعاقد عليها وتوريدها بشكل عاجل من خلال الشراء المجمع حرصا على توافر الادوية لمرضى الأورام.

وأضاف الوزير، في بيان الأحد، أن الوزارة استطاعت توفير كافة احتياجاتها سواء من الأجهزة أو المستلزمات الطبية وخصوصا للمستشفيات الجديدة التي يتم افتتاحها وذلك من خلال الشراء المجمع ، حيث أصبح لدى الوزارة الآن مخزونا استراتيجيا لمدة تتراوح من 2 إلى 3 أعوام مقبلة، لافتا الى أنه تم توفير 5 مليار جنيه على الخزانة العامة للدولة من خلال هذه المناقصة ( مناقصة برلين ).

كما أشار إلى نجاح الوزارة في توفير أدوية مشتقات الدم من خلال الشراء المجمع.

وأشار راضي الى أن النجاح الذى تم تحقيقه فى عملية الشراء السابقة للأجهزة الطبية والمستلزمات، هو ما جعلنا نقوم بعمل نفس الشئ بأدوية الأورام وتوفيرها لكافة قطاعات الدولة (وزارة الصحة ، الجامعات ، القوات المسلحة، الشرطة) ، مشيرًا الى أن رئيس الوزراء قد اصدر قرارا بتشكيل لجنة لدراسة مستحضرات أدوية الاورام لاجراء مناقصة يتم من خلالها الشراء المجمع .

وتابع وزير الصحة والسكان أن اللجنة استمر عملها لمدة 7 أشهر قامت خلال هذه الفترة بمراجعة كافة الأدوية للوقوف على الأسعار المقدمة، والتفاوض مع الشركات، وتطابق الشروط المقدمة مع المواصفات المطلوبة للوصول إلى أفضل الأسعار، فيما قامت اللجنة القومية العليا للأورام والمشكلة بقرار وزير الصحة والتي تضم في عضويتها أساتذة الأورام فى بمراجعة بروتوكولات العلاج لتحديثها وتوحيدها للعمل بها فى كافة مراكز الأورام بمصر، بغرض حصول مريض الأورام على الخدمة بكافة مراكز الأورام بنفس الشكل سواء بوزارة الصحة أو بالجامعة أو المراكز التابعة للقوات المسلحة والشرطة ، مشيرا الى وجود 8 مراكز لعلاج الاورام في مصر.

وأكد الوزير، وجود مخزون استراتيجى لأدوية الاورام بوزارة الصحة يكفى لمدة من 2-3 أشهر ضمن المناقصة الماضية والتى مازالت سارية، قائلا " نحن دولة لها هيكل قوي وتخطو بخطى قوية فى الاتجاه الصحيح".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​سفير بريطانيا بالقاهرة يؤكد أهمية استثمار مصر في التعليم

​سفير بريطانيا بالقاهرة يؤكد أهمية استثمار مصر في التعليم

فيديو| سفيرنا لدى بريطانيا: 6 مصريين لقوا مصرعهم في حريق برج لندن

فيديو| سفيرنا لدى بريطانيا: 6 مصريين لقوا مصرعهم في حريق برج لندن

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباراتي إنبي والاتحاد والمقاولون ووادي دجلة مع ك. أحمد الشناوي

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباراتي إنبي والاتحاد والمقاولون ووادي دجلة مع ك. أحمد الشناوي

الزمالك يهدي سفير مصر بالجزائر درع وقميص النادي

الزمالك يهدي سفير مصر بالجزائر درع وقميص النادي