وزير الصحة: الانتهاء من تثبيت أسعار أدوية الأورام.. وتوحيد بروتوكولات العلاج- صور

مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، الشراء المجمع لأدوية الأورام، فيما تم تثبيت أسعار التوريد للمستحضرات الطبية، و تحديث وتوحيد بروتوكولات العلاج.

جاء ذلك خلال ترأس وزير الصحة للجنة المشكلة من رئيس الوزراء بشأن الشراء الموحد للأدوية، بعضوية كلا من رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة ورئيس مجلس إدارة شركة " أكديما "، وممثل عن وزارة المالية ، وممثل عن الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وعميد المعهد القومي للأورام.

وأوضح وزير الصحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالشراء المجمع لتوفير الاحتياجات من خلال مناقصة واحدة سواء لوزارة الصحة أو الجامعة أو القوات المسلحة أو الشرطة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال اللجنة وتم الاتفاق على القوائم النهائية للأدوية بالأسعار والأصناف، لرفعها إلى رئيس الوزراء لإقرار التعاقد عليها وتوريدها بشكل عاجل من خلال الشراء المجمع حرصا على توافر الادوية لمرضى الأورام.

وأضاف الوزير، في بيان الأحد، أن الوزارة استطاعت توفير كافة احتياجاتها سواء من الأجهزة أو المستلزمات الطبية وخصوصا للمستشفيات الجديدة التي يتم افتتاحها وذلك من خلال الشراء المجمع ، حيث أصبح لدى الوزارة الآن مخزونا استراتيجيا لمدة تتراوح من 2 إلى 3 أعوام مقبلة، لافتا الى أنه تم توفير 5 مليار جنيه على الخزانة العامة للدولة من خلال هذه المناقصة ( مناقصة برلين ).

كما أشار إلى نجاح الوزارة في توفير أدوية مشتقات الدم من خلال الشراء المجمع.

وأشار راضي الى أن النجاح الذى تم تحقيقه فى عملية الشراء السابقة للأجهزة الطبية والمستلزمات، هو ما جعلنا نقوم بعمل نفس الشئ بأدوية الأورام وتوفيرها لكافة قطاعات الدولة (وزارة الصحة ، الجامعات ، القوات المسلحة، الشرطة) ، مشيرًا الى أن رئيس الوزراء قد اصدر قرارا بتشكيل لجنة لدراسة مستحضرات أدوية الاورام لاجراء مناقصة يتم من خلالها الشراء المجمع .

وتابع وزير الصحة والسكان أن اللجنة استمر عملها لمدة 7 أشهر قامت خلال هذه الفترة بمراجعة كافة الأدوية للوقوف على الأسعار المقدمة، والتفاوض مع الشركات، وتطابق الشروط المقدمة مع المواصفات المطلوبة للوصول إلى أفضل الأسعار، فيما قامت اللجنة القومية العليا للأورام والمشكلة بقرار وزير الصحة والتي تضم في عضويتها أساتذة الأورام فى مصر بمراجعة بروتوكولات العلاج لتحديثها وتوحيدها للعمل بها فى كافة مراكز الأورام بمصر، بغرض حصول مريض الأورام على الخدمة بكافة مراكز الأورام بنفس الشكل سواء بوزارة الصحة أو بالجامعة أو المراكز التابعة للقوات المسلحة والشرطة ، مشيرا الى وجود 8 مراكز لعلاج الاورام في مصر.

وأكد الوزير، وجود مخزون استراتيجى لأدوية الاورام بوزارة الصحة يكفى لمدة من 2-3 أشهر ضمن المناقصة الماضية والتى مازالت سارية، قائلا " نحن دولة لها هيكل قوي وتخطو بخطى قوية فى الاتجاه الصحيح".

