4 مشاهد من حفل افتتاح كأس القارات

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كتب - محمد الشاملي:

انطلقت منافسات بطولة كأس القارات التي تحتضنها 4 مدن روسية، أمس السبت، بحفل افتتاح بسيط ومباراة جمعت صاحب الأرص والجمهور ونيوزيلندا، انتهت بفوز الدب الروسي بثنائية نظيفة.

36 دقيقة كانت مدة الحفل وسط غياب الجماهير الذي كان بمثابة صدمة للمتابعين، مقارنة بالبطولات السابقة.

ونرصد خلال السطور التالية أبرز المشاهد من "ضربة البداية" للبطولة المقامة خلال الفترة من 17 يونيو - 2 يوليو المقبل...

بساطة وتميز

اتسم حفل افتتاح البطولة بالبساطة، وحسن التنظيم، وهو ما جعله ناجحاً بشكل كبير.

ظهر خلال الحفل بعض المطربين الروس، بجانب بعض اللاعبين الاستعراضيين في كرة القدم، مع عرض لوحات فنية تعكس حضارة روسيا، ومعالمها.

بيليه ومارادونا

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وخطف الأسطورة البرازيلية بيليه، الأضواء خلال حفل افتتاح كأس القارات، ولاقى حفاوة استقبال من رئيس الاتحاد الدولي "فيفا"، جياني إنفانتينو، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خاصة بعد غيابه لفترات بسبب ظروف المرض.

وكان صاحب الـ 76 عاما، قد اضطر للانسحاب من الحفل الافتتاحي لبطولة كأس القارات التي أقيمت في البرازيل قبل أربع سنوات.

ولم يتمكن مارادونا، الذي تولى تدريب فريق الفجيرة الإماراتي مؤخرًا، من حضور الحفل، مكتفيا بتسجيل رسالة ضد العنصرية والتمييز في كرة القدم، وفقًا لما قالته السنغالية فاطمة سامورا، الأمين العام للاتحاد الدولي.

الجماهير

ستاد "كريستوفسكي" في مدينة سان بطرسبرج احتضن لقاء الافتتاح، ورغم أنه يتسه لـ68 ألف متفرج، لم يحضر سوى 50 ألفا.

وأعرب كثير من المتابعين عن قلقهم من استمرار الغياب الجماهيري عن منافسات كأس القارات، الأمر الذي يهدد نجاح البطولة قبل بطولة كأس العالم 2018.

مفاجآت الافتتاح

أفلت المنتخب الروسي من حُمى البداية ومفاجآتها في افتتاح كأس القارات، وهو الأمر الذي عانت به بعض المنتخبات المضيفة في هذه البطولة.

وخسر من قبل منتخب السعودية المضيف افتتاح كأس القارات عام 1997، على يد البرازيل بثلاثية، كما تعادل منتخب جنوب أفريقيا مع العراق دون أهداف في نسخة 2009، وأفلت المنتخب الألماني من مفاجأة في نسخة 2005 بفوز صعب على أستراليا بنتيجة 4-3.