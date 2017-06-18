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«ألفيس» ينفي رحيله إلى مانشستر سيتي

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«ألفيس» ينفي رحيله إلى مانشستر سيتي «ألفيس» ينفي رحيله إلى مانشستر سيتي

التحرير

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طالب اللاعب البرازيلي داني ألفيس بعدم نشر شائعات حول رحيله المنتظر عن يوفنتوس وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتمكن الظهير الأيسر البرازيلي من التتويج بلقبي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا الموسم الماضي في موسمه الأول مع السيدة العجوز قادمًا من برشلونة إلى جانب الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ويمتد عقد اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 34 عامًا مع يوفنتوس حتى صيف 2018، إلا أن العديد من الأنباء ربطت بينه وبين الانتقال لصفوف مانشستر سيتي للعب تحت قيادة مدربه السابق في برشلونة بيب جوارديولا.

ونشر مهاجم يوفنتوس جونزالو هيجوايين عبر حسابه على موقع تويتر مقطع يودع من خلاله داني ألفيس قبل أن يحذفه سريعًا، الأمر الذي أثار غضب اللاعب البرازيلي الذي طالب وسائل الإعلام بعدم نشر شائعات كاذبة حول رحيله عن اليوفي.

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التحرير

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