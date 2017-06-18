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« إبراهيموفيتش» يبلغ الجهاز الطبي لمانشستر بعودته في نوفمبر

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« إبراهيموفيتش» يبلغ الجهاز الطبي لمانشستر بعودته في نوفمبر « إبراهيموفيتش» يبلغ الجهاز الطبي لمانشستر بعودته في نوفمبر

التحرير

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أكدت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية اليوم الأحد، أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، سوف يعود للملاعب في نوفمبر المقبل، في حالة تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًأ في الرباط الصليبي.

وأضافت الصحيفة أن إبراهيموفيتش أبلغ الجهاز الطبي لمانشستر يونايتد في الأيام الماضية بعودته لملاعب في نوفمبر المقبل.

وأوضحت الصحيفة إلى أن إدارة مانشستر تسعى إلى تقديم عرض قصير لإستمرار اللاعب مع الفريق للموسم المقبل.

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ويذكر ان ابراهيموفيتش قد أنهى الموسم المنقضي بإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ولكنه كان هداف الشياطين برصيد 28 هدفًا.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن في الفترة الماضية، عن عدم رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق، في التجديد للاعب بعد إنتهاء عقده الموسم الماضي. 

وانضم إبرهيموفيتش إلى صفوف مانشستر يونايتد الصيف الماضي مجانًا، بعد انتهاء عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. 

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التحرير

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