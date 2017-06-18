مدافع مانشستر يونايتد على رادار توتنهام

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أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى رغبة نادي توتنهام في التعاقد مع مدافع مانشستر يونايتد كريس سمولينج الذي من المنتظر رحيله عن الفريق بعد تعاقد الشياطين الحمر مع المدافع السويدي فيكتور ليندلوف من بنفيكا.

ويرغب مدرب السبيرز ماوريسيو بوكيتينو في تدعيم خط دفاع الفريق، حيث أراد التعاقد مع مدافع هال سيتي السابق هاري ماجوير قبل أن يخطفه ليستر سيتي ليضع عينه الأن على مدافع سوانزي سيتي ألفي ماوسون إلى جانب سمولينج.

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ويعتمد بوكيتينو بشكل أساسي على كل من توبي ألدرفايريلد ويان فيرتونخين، إلا أنه يرغب في تعزيز خط الدفاع قبل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إلى جانب المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي.