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العثور على مُسن مقيدا بالحبال داخل منزله بأبو النمرس.. والمعاينة: قُتل خنقا

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مصراوي Masrawy

العثور على مُسن مقيدا بالحبال داخل منزله بأبو النمرس.. والمعاينة: قُتل خنقا

12:56 م الأحد 18 يونيو 2017

العثور على مُسن مقيدا بالحبال داخل منزله بأبو النمرس.. والمعاينة: قُتل خنقا

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث الجيزة ملابسات العثور على جثة مُسن مقيدا بالحبال داخل منزله بمركز أبو النمرس.

كان اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارا من شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بقرية المنوات.

وانتقل اللواء مصطفى عناني، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، والعميد ناجي كامل، رئيس مباحث جنوب الجيزة، إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة شخص يبلغ من العمر 73 عاما مقيدا بالحبال وبه آثار خنق بمنطقة الرقبة، ولا توجد به إصابات ظاهرية "طعنات، وطلقات رصاص".

وأشارت تحريات العقيد ضياء رفعت، مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن المجني عليه يُقيم بمفرده بمنزل بسيط عقب وفاة زوجته الأولى، وانتقال الثانية إلى أولادها منذ فترة قريبة، كما أنه يقوم بتجميع الأخشاب واستخدامها في صناعة عربات الكارو التي يبيع بعضها بـ"القسط" مقابل حصوله على إيصال أمانة من المشتري لضمان حقوقه المالية.

ورجحت تحريات المقدم هاني عكاشة، رئيس مباحث أبو النمرس، سبب الحادث بدافع السرقة، وأن الجاني ليس غريبا حيث أنه تخلص من الضحية خوفا من كشفه.

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