نقل طالبة للمستشفى بعد لحظات من بدء امتحان "الكيمياء" في الفيوم
نقل طالبة للمستشفى بعد لحظات من بدء امتحان "الكيمياء" في الفيوم
12:56 م الأحد 18 يونيو 2017
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بالصور.. بكاء طالبات "الثانوية" بالمنوفية من امتحان الكيمياء
الفيوم – حسين فتحي:
تباينت ردود الأفعال بين طلاب الثانوية العامة بالفيوم، ما بين الفرح والحزن، كثير من الطلاب أكدوا أن امتحانات اليوم الأحد في مادتي الكمياء للمجموعة العلمية، وعلم النفس والاجتماع لطلاب القسم الأدبي، جاءت سهلة، بينما اشتكى البعض الآخر من صعوبة الامتحانات.
الطالب مصطفى علي، قال إن امتحان مادة علم نفس والاجتماع، كان صعبًا، خاصة الجزء المتعلق بالاجتماع، وطالب بتغير نظام "البوكليت" قائلًا: "دا مش مناسب لينا، دا لطلاب الجامعة".
فيما أبدت كلًا من ياسمين حسان، وآية عماد، سعادتهما بامتحان الكيمياء، خاصة أنه عوض حالة الحزن بسبب امتحانات الفيزياء واللغة الإنجليزية، على حد قولهما.
يأتي ذلك بينما أصيبت الطالبة "م. س. أ" بلجنة مدرسة دمو الثانوية، بحالة إغماء أثناء
أداء مادة "الكمياء"، ونقلت على إثرها لمستشفى الفيوم العام، ولم تستكمل الامتحان، صرح بذلك الدكتور عادل عبدالمنعم وكيل وزارة التربية والتعليم في الفيوم.
وأضاف أن غرفة العمليات، لم تتلق أي شكاوى بخصوص امتحانات اليوم الأحد.
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