من «ديسكفري» إلى «LR2».. أسعار أشهر سيارات «لاند روفر» المستعملة

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد في السوق المصرية بعد ارتفاع أسعار السيارات في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما سادت حالة رواج في السوق نظرًا للإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة، بسبب شركتي سيارات الأجرة "أوبر" و"كريم"، بالإضافة إلى تعويم الجنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وفي هذا السياق، نقدم أسعار بعض السيارات المستعملة لشركة "لاند روفر" البريطانية المتخصصة في إنتاج السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" كبيرة ومتوسطة الحجم، خلال الفترة الأخيرة..

لاند روفر LR2

إحدى أشهر السيارات التي ظهرت بقوة في الألفية الجديدة، وهي أيضًا واحدة من الإصدارات التي لا تزال تملك وجودًا ملحوظًا في الشوارع، وتعرض موديلاتها منذ 2005 وحتى 2010 في السوق بأسعار تبدأ من 300 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 450 ألف جنيه.

لاندر روفر ديسكفري

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تعد أهم وأشهر إصدارات "لاندر روفر" بالسوق المصرية، وتعرض موديلاتها التي تمتد من 1995 وحتى 2005 بأسعار تبدأ من 100 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 300 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.

رينج روفر سبورت

استطاعت تحقيق شهرة واسعة داخل مصر، لا سيما أنها النسخة الأكثر ميلًا للطابع الرياضي في سلسلة "رينج روفر" العملاقة، وتعرض موديلاتها التي تمتد من 2008 وحتى 2015 بأسعار تبدأ من 900 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى مليون و200 ألف جنيه.



نيو ديسكفري

تعرض الموديلات الحديثة من "ديسكفري"، والتي انطلقت منذ أعوام قليلة، وتحديدًا في 2015 حتى عام 2017، بأسعار تبدأ من مليون و400 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًا حتى 3 ملايين جنيه لأعلى فئات السيارة الرياضية، والتي تتوافر بخمسة وسبعة مقاعد.