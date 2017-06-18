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الحكومة البريطانية تمدد فترة الدورة البرلمانية لتستمر عامين

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مصراوي Masrawy

البريطانية تمدد فترة الدورة البرلمانية لتستمر عامين

12:48 م الأحد 18 يونيو 2017

الحكومة البريطانية تمدد فترة الدورة البرلمانية لتستمر عامين

الحكومة البريطانية

لندن - (د ب أ):

قالت الحكومة البريطانية اليوم الخميس إنها تعتزم تمديد الدورة البرلمانية لتستمر عامين بدلا من عام، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام مناقشة تشريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقد أعلنت رئيسة مجلس العموم اندريا ليدسوم عن ذلك في وقت متأخر من أمس السبت.

وهذه الخطوة تعني أن الملكة إليزابيث الثانية لن تدلي، بما يطلق عليه خطاب الملكة للعام المقبل، الذي تقرأ فيه الملكة إليزابيث الثانية برنامج الحكومة في الجلسة الافتتاحية للبرلمان .

ومن المقرر أن تدلى الملكة بخطاب هذا العام الأربعاء المقبل، وكان قد تم إرجائه لمدة يومين، في الوقت الذي تجرى فيه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مباحثات مع حزب إقليمي من أجل ضمان الدعم لحكومة أقلية.

ومن المقرر أن تبدأ بريطانيا مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي غدا الاثنين.

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