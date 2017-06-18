طلاب بالثانوية العامة يشتكون من صعوبة امتحاني علم النفس والكيمياء

كتبت- نورا ممدوح:

شهدت لجان امتحان الثانوية العامة بمدرسة أم الأبطال للبنات في الهرم، الأحد، بعض حالات انهيار وبكاء عقب امتحان الكيمياء.

وقالت إحدى الطالبات، إن أجزاء كثيرة من أسئلة الامتحان جاءت غير مباشرة وصعبة، خاصة التي تتعلق بالكيمياء العضوية، مضيفة: "ليه بيعملونا فينا كده حسبي الله ونعم الوكيل".

فيما اشتكى بعض طلاب الشعبة الأدبية من صعوبة وغموض بعض أجزاء علم النفس، مشيرين إلى أن الامتحان جاء عكس المتوقع فالسنوات السابقة كان امتحان علم النفس أسهل وأوضح.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة، أدوا امتحاني الكيمياء و"علم النفس والاجتماع".

ويصل عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان في المادتين نحو 592 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1642 لجنة على مستوى الجمهورية.