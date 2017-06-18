"25-30": لم نعلن عن تقديم استقالات.. ورسالة للرئيس لمطالبته بعدم التصديق

كتبت - ياسمين محفوظ:

نفى النائب محمد عبد الغنى، عضو تكتل 25-30 بمجلس النواب، أن يكون التكتل قد أعلن في أي وقت سابق عن تقديم استقالة جماعية من المجلس حال الموافقة علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، المعروفة إعلاميا باتفاقية "تيران وصنافير".

وقال عبد الغنى لـ"مصراوي": جميع الخيارات متاحة ولدينا من الأليات القانونية ما يدعم موقفنا، ونحن بصدد إرسال رسالة إلى رئيس الجمهورية خلال ساعات، لمطالبته بعدم التصديق على الاتفاقية، احتراما لأحكام القضاء ومنعا لحدوث أي أزمات مستقبلا، وانتظار حكم المحكمة الدستورية حتى لا نضع مصر في مأزق.

وعن عدد النواب الذين وقعوا علي هذه الرسالة، قال "عبد الغني": بلغ عددهم حتى الآن 120 نائبا، وستسلم الرسالة في قصر الاتحادية.

كان التكتل قال في بيان الجمعة الماضية إنه في حال إقرار الرئيس للاتفاقية فإنه يصعب عليه أن يكون جزءا من هذا النظام حتى لو كان في موقع المعارضة، مؤكدًا أنه ينظر بكل جدية مطالبات الكثيرين من المصريين لنواب التكتل بالاستقالة. وتابع البيان:" وحيث يرى أعضاء التكتل أنه لا تزال الأيام المقبلة حبلى بمزيد من الأحداث ومازال في يدنا أدوات وآليات برلمانية وقانونية سنقوم باستخدامها، وبالتعاون مع باقي أعضاء البرلمان الرافضين للاتفاقية الذين زادونا قوة كي نتمكن من عدم تسليم الجزيرتين".