"25-30": لم نعلن عن تقديم استقالات.. ورسالة للرئيس لمطالبته بعدم التصديق
"25-30": لم نعلن عن تقديم استقالات.. ورسالة للرئيس لمطالبته بعدم التصديق
12:34 م الأحد 18 يونيو 2017
كتبت - ياسمين محفوظ:
نفى النائب محمد عبد الغنى، عضو تكتل 25-30 بمجلس النواب، أن يكون التكتل قد أعلن في أي وقت سابق عن تقديم استقالة جماعية من المجلس حال الموافقة علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، المعروفة إعلاميا باتفاقية "تيران وصنافير".
وقال عبد الغنى لـ"مصراوي": جميع الخيارات متاحة ولدينا من الأليات القانونية ما يدعم موقفنا، ونحن بصدد إرسال رسالة إلى رئيس الجمهورية خلال ساعات، لمطالبته بعدم التصديق على الاتفاقية، احتراما لأحكام القضاء ومنعا لحدوث أي أزمات مستقبلا، وانتظار حكم المحكمة الدستورية حتى لا نضع مصر في مأزق.
وعن عدد النواب الذين وقعوا علي هذه الرسالة، قال "عبد الغني": بلغ عددهم حتى الآن 120 نائبا، وستسلم الرسالة في قصر الاتحادية.
كان التكتل قال في بيان الجمعة الماضية إنه في حال إقرار الرئيس للاتفاقية فإنه يصعب عليه أن يكون جزءا من هذا النظام حتى لو كان في موقع المعارضة، مؤكدًا أنه ينظر بكل جدية مطالبات الكثيرين من المصريين لنواب التكتل بالاستقالة. وتابع البيان:" وحيث يرى أعضاء التكتل أنه لا تزال الأيام المقبلة حبلى بمزيد من الأحداث ومازال في يدنا أدوات وآليات برلمانية وقانونية سنقوم باستخدامها، وبالتعاون مع باقي أعضاء البرلمان الرافضين للاتفاقية الذين زادونا قوة كي نتمكن من عدم تسليم الجزيرتين".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
رئيس "إسكان النواب" يُطالب الحكومة بنشر اتفاقية "تيران وصنافير" في
-
"سياحة النواب" تبحث مع وزير الطيران تشغيل مطار النزهة وخط اليابان
-
برلماني: كل قرارات الحكومة ضد المواطن البسيط
-
نائب رئيس "دعم مصر" عن "تيران وصنافير": ليس كل ما يعرف يُقال
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
أبوتريكة يثير جدلاً بمسلسلات رمضانرياضة
-
الحسيني يعلق على وقف "غرابيب سود" عقب مقاضاة قطر لـ "MBC"- فيديوفنون
-
الفخراني يرد على تغريدته عن تيران وصنافيرفنون
-
مقطع فيديو نادر للرئيس الراحل أنور السادات يُظهر مدى ثقافتهأخبار
-
ننشر الصور الأولى لاستهداف سيارة شرطة بالطريق الدائريأخبار
-
مسئول المدارس اليابانية: فتح باب التقديم خلال أيام.. والمصروفات منأخبار