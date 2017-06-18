تأجيل دعوى وقف عرض مسلسل "الجماعة 2" لـ 2 يوليو

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بوقف عرض مسلسل الجماعة 2 المذاع على فضائية ON E، لجلسة 2 يوليو المقبل.

اختصمت الدعوى رقم 51160 لسنة 71 قضائية، كلا من قناة ON E، والهيئة العامة للاستثمار والمجلس الأعلى للإعلام.

وقالت الدعوى إن الأصوات بدأت تهاجم المسلسل، حيث اتهم البعض مؤلفه بتزييف التاريخ، وآخرون يرون أن ذات المؤلف قدم الإخوان في صورة يمكن أن تجلب لهم التعاطف، ويرى فريق ثالث أن الجزء الأول بقدر ما ينتقد الإخوان فهو يقدمهم كجماعة سياسية، مما يشير إلى عدة أمور منها أن أنصار التيارات السياسية يتعاملون مع تاريخ زعمائهم من منظور الانحياز، وغالبا من حكايات وحواديت سياسية، وليس تاريخيا، ولهذا يبدى هؤلاء صدمة عندما يكتشفون رواية أخرى.

وأضافت: قيل إن مسلسل الجماعة 2، تعمد تشويه وتزييف التاريخ، حيث إن مؤلفه الكاتب وحيد حامد، لديه إصرار عجيب على أن ما سرده في مسلسله هو الحقيقة المطلقة، وأنه استوثق بشكل علمي بكل حرف كتبه، ويرد على ذلك البعض بأنه قد جانبه الصواب، وارتكب خطيئة في حق تاريخ الوطنية المصرية، وقدم خدمة جليلة لحركة الإخوان الإرهابية.