بالصور.. "مميش" و"الوزير" يضعان حجر أساس "إسكان العاملين بالقناة"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وضع الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم الأحد، حجر أساس مشروع المدينة السكنية للعاملين بالهيئة في منطقة الرسوة بمدينة بورفؤاد.

رافق "مميش والوزير" خلال وضع حجر الأساس المحافظ اللواء عادل الغضبان، وعدد من قيادات الجيش الثاني الميداني والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والقيادات التنفيذية ببورسعيد وأعضاء مجلس النواب، وقيادات هيئة قناة السويس.

ومن المنتظر أن يتوجه رئيس هيئة قناة السويس يرافقه رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظ بورسعيد إلى ترسانة بورسعيد البحرية لرفع العلم على ونشين للحوض العائم 25 ألف طن بنيا بأيدي رجال الترسانة، بالإضافة إلى لحام "قرينة" بناء القاطرتين "مصاحب 5 ومصاحب 6".

ويقام المشروع الذي تشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مساحة 70 ألف متر مربع في تقاطع الشارع المؤدي لمعدية الرسوة وكوبري النصر مع الشارع المؤدي لكلية التربية الرياضية، ويتكون من 24 عمارة مقسمين على نموذجين، النموذج الأول يضم 16 عمارة بإجمالي 736 وحدة مساحة الوحدة 125 مترًا، والنموذج الثاني يضم 8 عمائر بإجمالي 224 وحدة مساحة الوحدة 150 متر مربع، ومن المنتظر الانتهاء منه منتصف العام المقبل.