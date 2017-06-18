محافظ أسوان: لا معلومات عن "رانيا عدلي" المفقودة في حريق برج لندن

أسوان - إيهاب عمران:

استقبل اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، أسرة المواطنة "رانيا أحمد عدلي" والتي كانت تقيم في برج لندن الذي تعرض لحريق هائل يوم الأربعاء الماضي، ومعها ابنتيها "فتحية" 5 سنوات و"هنية" 3 سنوات، في حين لم يكن زوجها متواجدًا وقت اندلاع الحريق.

وأجرى حجازي، اتصالات تليفونية بوزارة الخارجية للمساعدة في الوصول لأي معلومات عن ابنة أسوان، وابنتيها، ولم يستدل حتى الآن ما إذا كانوا ضمن ضحايا الحريق أو المصابين أو الناجين منه، مؤكدًا أن بابه مفتوح لأي مواطن أسواني يطلب المساندة والمساعدة في مثل هذه المواقف الإنسانية، لأن ذلك حقه كمواطن مصري في تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم من الدولة له.

ومن ناحيته، أثنى محمد أحمد عدلي شقيق رانيا، على سرعة الاستجابة من محافظ أسوان بالتدخل لدى وزارة الخارجية، والجهات المعنية في ظل عدم قدرة الأسرة في التعرف على موقف ابنتها وبنتيها والتي كانت على اتصال به حتى اللحظات الأخيرة أثناء اندلاع الحريق ثم انقطع الاتصال تمامًا، وفشلت الأسرة في الحصول على أي معلومات حول هذا الموضوع.

ولفت عدلي، إلى أن اخته مقيمة بالعاصمة البريطانية لندن منذ 7 سنوات، وهي تستكمل دراساتها العليا في الحقوق، ومتزوجة من مواطن سوداني الجنسية، بجانب أن لديها شقيقتها سيدة أحمد عدلي 43 عامًا، مقيمة أيضًا في لندن ومتزوجة هي الأخرى ولكنها لم تستطع الاستدلال على أي بيانات عن شقيقتها المفقودة.