بالفيديو- مصارع ثيران يلقى حتفه بطعنة مفاجئة من ثور

وكالات-

قي مصارع ثيران إسباني، السبت، مصرعه بعدما تعثر في الحلبة ثم تلقى نطحة في صدره من الثور الذي صارعه في جنوب غرب فرنسا، بحسب وسائل إعلام.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن مصادر مقربة من المصارع إيفان فاندينو (36 عاما) في إقليم الباسك قولها، إنه نقل إلى المستشفى لكنه توفي متأثرا بإصابته.

وفاندينو هو ثاني مصارع ثيران إسباني يلقى حتفه في الحلبة خلال عام واحد. وكان فيكتور باريو لقي المصير ذاته في يوليو.

وكان آخر مصارع قبله قتل في التسعينيات في حلبة بإسبانيا.

وفي كل عام يلقى أناس حتفهم في مهرجانات الصيف الإسبانية التي يعدو خلالها الجمهور أمام ثيران تطلق في بلدات أو يجري تعقبها في الريف. وتمثل هذه المهرجانات مقصدا للسائحين.