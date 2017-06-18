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رئيس «الثانوية»: تلقيت تهديدات من مجهولين بعد استبعاد رؤساء لجان

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رئيس «الثانوية»: تلقيت تهديدات من مجهولين بعد استبعاد رؤساء لجان رئيس «الثانوية»: تلقيت تهديدات من مجهولين بعد استبعاد رؤساء لجان

التحرير

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قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة إنه تلقى رسائل تهديدات من مجهولين عقب استبعاد عدد من رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، وتشديد الرقابة على لجان الغش ومنع حالات الغش الجماعي بلجان البداري في أسيوط.

وتعليقًا على تلك التهديدات، أكد حجازي لـ «التحرير»، أنه ماضٍ في متابعة سير امتحانات الثانوية العامة بالطريقة الصحيحة، ومنع أي تجاوزات، ومواجهة أي مخالفة، ومعاقبة كل مخالف وفقًا لأحكام القانون والقرارات المنظمة مهما كان منصبه، قائلا: «لا تهاون مع المخالفين».

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وأشار حجازي إلى أن رسائل التهديد التي تلقاها طالبته بترك المخالفات في امتحانات الثانوية العامة تمر، وإلا لا يلومن إلا نفسه، وأردف قائلا:«تلك التهديدات تزيدنى إصرارًا على مواصلة الطريق في ضبط الامتحانات».

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التحرير

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