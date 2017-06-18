أخبار عاجلة

رسالة الأهلي من المغرب.. إصابة ربيعة وفقرة لركلات الترجيح في المران -
هيئة علماء المسلمين تندد بتطاول الإعلام القطري على أعضائها -
10 تصريحات × 24 ساعة -
العرب اليوم: قوات تركية في قطر وإيران تستهدف داعش -
حول العالم في 24 ساعة -
اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة الضابط المتهم بقتل "شيماء الصباغ" -
10 ساعات "تحريات" تقود المباحث لقاتل سائق ببولاق.. طعنة في القلب أنهت حياته -
مجلس النواب يحيل "طنطاوى" للجنة القيم.. وتكتل "25-30" يرد -
"مكى وبدرخان والشبراوي" يفوزون بجائزة النيل​ -
مجلس النواب يُحيل النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

التعليم: حددنا المتورطين في تسريب امتحاني الكيمياء وعلم النفس

Google+ Print
التعليم: حددنا المتورطين في تسريب امتحاني الكيمياء وعلم النفس التعليم: حددنا المتورطين في تسريب امتحاني الكيمياء وعلم النفس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تمكنت من تحديد الطلبة المتورطين فى تصوير امتحاني الكيمياء وعلم النفس وإرساله لصفحة ثورة التعليم الفاسد وغيرها من صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

شاهد أيضا

وأضاف حجازي، أن غرفة العمليات تتبعت خط سير النموذج المسرب من داخل اللجان، وتبين أنها تمت على يد طالبين إحدهما فى لجنة بمحافظة الجيزة، والآخر فى لجنة بمركز فاقوس فى محافظة الشرقية، وتم ضبط الطالبين، ومن المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رسالة الأهلي من المغرب.. إصابة ربيعة وفقرة لركلات الترجيح في المران

رسالة الأهلي من المغرب.. إصابة ربيعة وفقرة لركلات الترجيح في المران

فيديو| سفيرنا لدى بريطانيا: 6 مصريين لقوا مصرعهم في حريق برج لندن

فيديو| سفيرنا لدى بريطانيا: 6 مصريين لقوا مصرعهم في حريق برج لندن

مدرب الوداد: نعاني من أزمة قبل مواجهة الأهلي

مدرب الوداد: نعاني من أزمة قبل مواجهة الأهلي

لاعب الوداد: مواجهة الأهلي في «رمضان» تزيدها صعوبة

لاعب الوداد: مواجهة الأهلي في «رمضان» تزيدها صعوبة