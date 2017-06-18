التعليم: حددنا المتورطين في تسريب امتحاني الكيمياء وعلم النفس

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قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تمكنت من تحديد الطلبة المتورطين فى تصوير امتحاني الكيمياء وعلم النفس وإرساله لصفحة ثورة التعليم الفاسد وغيرها من صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأضاف حجازي، أن غرفة العمليات تتبعت خط سير النموذج المسرب من داخل اللجان، وتبين أنها تمت على يد طالبين إحدهما فى لجنة بمحافظة الجيزة، والآخر فى لجنة بمركز فاقوس فى محافظة الشرقية، وتم ضبط الطالبين، ومن المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.