«المصري» تدعو الجميع لوقف حملات التخوين والإفراج عن الشباب

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دعت النائبة سعاد المصري عضوة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، الجميع إلى «وقف حملات التخوين والتهديد التي تشن حاليا من الطرفين المؤيد والمعارض لاتفاقية تقسيم الحدود البحرية المصرية».

وأضافت، في بيان لها، أن هذه الحملات التي يشنها كل طرف على الآخر تضر بالبلاد وبأمنها أكثر مما يظن البعض من أنها دفاع عن آرائه».

وأوضحت أن الحوار البناء القائم على الندية والمعلومات الموثقة، هو الحل الوحيد للخروج من هذه الحالة، مشددة على أن المكاشفة والمصارحة هي أحد أهم ضمانات الاستقرار في البلاد.

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وطالبت جميع الأطراف بالعمل على ضمان هذا الاستقرار بالبعد عن التجريح والتخوين والتحريض على العنف والاتهامات التي لا أساس لها والتي يروج لها بعض الإعلاميين لكلا الطرفين.

وطالبت أجهزة الأمن بالإفراج عن الشباب الذين تم القبض عليهم خلال الأيام الماضية وفتح حوار معهم حول أهمية الحفاظ على كيان الدولة كبادرة حسن نية من الحكومة مع معارضي هذه الاتفاقية .