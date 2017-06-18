وكيل النواب يشهد ختام فعاليات الدورة الرمضانية للعاملين بأمانة البرلمان

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اختتمت أمس السبت فعاليات الدورة الرمضانية الثانية، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس والسيد المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب.

وحضر الحفل وكيل المجلس سليمان وهدان والمستشار أحمد سعد الدين أمين عام المجلس، والمستشار محمد نصير، نائب أمين عام مجلس النواب.

استهل الحفل بعروض فنية قدمتها مبادرة أطفال مصر بخير، ثم تلاها المباراة الختامية للدورة الرمضانية والتي انتهت بفوز فريق "مركز المعلومات" ليحمل لقب الدورة الرمضانية الثانية.

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وفي نهاية الحفل سلم سليمان وهدان وكيل المجلس كأس المسابقة للفريق الفائز فريق مركز المعلومات، و قام المستئار أحمد سعد الدين أمين عام المجلس بتكريم الفرق المشاركة بالدورة الرمضانية وكذلك هيئة التحكيم.

يأتي ذلك في إطار حرص الأمانة العامة على أواصر دعم ،وتشجيع النشاط الرياضي والاجتماعي بين العاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب؛ وذلك انطلاقاً من قناعتها بأن ممارسة الأنظمة الرياضية والاجتماعية له مردوده الايجابي على توطيد أواصر العلاقات الاجتماعية بين العاملين بما يؤدي إلى الارتقاء بمنظومة العمل.