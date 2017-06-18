«إسكان البرلمان» تطالب الحكومة بتشريع لمعاقبة مروجي الشائعات ضد مؤسسات الدولة

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نعى المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان ضحاياً الهجوم الإرهابى الغاشم الذى وقع فجر اليوم واستهدف سيارة الأمن المركزي في كمين منطقة المعادي، والذى أسفر عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة الآخرين.

وقال والي، فى تصريح له اليوم الأحد، إن منفذي الأحداث الإرهابية الغادرة هم أعداء الوطن، ولن تنال تلك الأحداث من قوة وعزيمة الشعب المصري، مؤكدًا على تلاحم ووقوف جميع أبناء الشعب صفاً واحداً في محاربة الإرهاب الأسود الغادر بكافة أشكاله.

وأضاف والي، أن مصر تتعرض الآن لحرب شرسة من الشائعات المسلطة على مؤسسات الدولة وتمس المواطن المصرى، والتى من شأنها خلق حالة من الغليان والفوضى وإثارة البلبلة فى الشارع المصرى، مطالبًا الحكومة بسرعة إعداد تشريع لمعاقبة مروجى الشائعات لكى يتم ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.

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ولفت إلى أن مصر عبرت الكثير من الصعاب بتلاحم شعبها ووحدته يداً واحدة ووقوفه على قلب رجل واحد خلف قياداته، وهذا ما يستوجب على جميع التيارات السياسية بمختلف انتماءاتها وكافة الفئات الالتفاف والوقوف خلف القيادة السياسية ومساندتها للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية فى الوقت الذى يواجه فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه سواء داخلياً أو خارجياً، والجميع يعرف مدى خطورته على أى دولة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن ما تتعرض له مصر من شائعات لا يمكن لنا السكوت عليها فى ظل ما حققته القيادة السياسية من إنجازات فمصر فوق الجميع وفق أية اعتبار وأكبر من أية انتماءات، فجميع طوائف الشعب الأصيل لابد أن يكون هدفهم الأول والأخير الحفاظ على دولتنا واحترام مؤسساتها ومكتسباتها، ولا ننساق وراء الشائعات المغرضة والمضللة التى تستهدف مصر ومؤسساتها وشق الصف، مؤكداً على دور وسائل الإعلام بكافة أنواعها في مساندة الدولة في حربها ضد الشائعات لما لوسائل الإعلام من دور هام يعكس الآراء المغلوطة أول بأول عن ما يتم إشاعته عبر وسائل التواصل الاجتماعى وغيرها.