بعد تفجير المعادي.. رئيس «رياضة البرلمان»: نؤيد سياسة وزير الداخلية

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أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تأييده لسياسة وزارة الداخلية واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، مشيدًا بتكليفات الوزير لرجال الشرطة بالعمل على راحة المواطنين وتسيير حركة المرور فى نهار شهر رمضان، والاستمرار فى الحملات التموينية والتواجد الميدانى بالشوراع.

وأشاد رئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب، بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان الذي تنتهجه الوزارة، مؤكدًا أن هذا التوجه يتمشى مع سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يؤكد دائمًا على احترام الدستور والقانون وتطبيق القوانين على الجميع وفى مقدمتهم رئيس الدولة.

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وأعلن عامر فى بيان صحفي، اليوم الأحد، تأييده لسياسات وزير الداخلية التى طالب فيها رجال الشرطة باليقظة مشيدا بالدور البطولى لرجال الجيش والشرطة فى مكافحة ظاهرة الإرهاب الأسود وتقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها.

واستشهد ضابط شرطة وأصيب زميله و3 مجندين إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق أثناء سير سيارة أمن مركزى كانوا يستقلونها بالقرب من دائرى المعادى تم نقل الجثة والمصابين الــ 4 الى المستشفى، وذلك في ساعات مبكرة صباح اليوم.