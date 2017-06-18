«المؤتمر» يطالب الداخلية الضرب بيد من حديد لكل أصحاب دعوات التظاهر

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قال حسين أبو العطا، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن كل من يدعو إلى التظاهر فى الوقت الراهن، من الخونة والمرتزقة والممولين، مشددا على أن هذه الدعوات يقف خلفها جماعة الإخوان الإرهابية، وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان المارقة والتمويل بملايين الدولارات يتم من قطر.

وأضاف، نائب رئيس الحزب، أن الدعوات التى فشلت فشلا ذريعا تؤكد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تسير فى الطريق الصحيح، مؤكدا أن الشعب المصرى العظيم وبجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية يثق ثقة وبلا حدود فى سياسات الرئيس السيسى تجاه جميع القضايا المحلية والعربية والإقليمية والدولية.

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وطالب نائب رئيس حزب المؤتمر، اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بالضرب بيد من حديد، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع الإرهابيين والخونة والمرتزقة الذين يدعون إلى الفوضى داخل مصر، مؤكدا أن جماعة الإخوان وكل من يساندونها و قطر شعروا بالخزى والعار بعد فشل مخططاتهم القذرة والشيطانية ضد مصر وشعبها.