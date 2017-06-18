اعتزلت الفن وارتدت الحجاب بسبب «آية».. ما لا تعرفه عن «نورا»

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واحدة من جميلات السينما المصرية اللاتي ذاع صيتهن في السبعينيات والثمانينيات، وذلك بالتزامن مع شقيقتها الفنانة نورا، زوجة الراحل نور الشريف، إلا أنها لم تستكمل مسيرتها الفنية وقررت فجأة الاعتزال في منتصف التسعينيات وارتداء الحجاب وهي في أوج مجدها، ثم عادت للظهور بعد غياب طويل عن الساحة الإعلامية، وذلك من خلال حضورها عزاء الفنان نور الشريق، طليق شقيقتها "بوسي".



وفي التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" لمحات من حياة الفنانة المعتزلة "نورا".

مسيرتها الفنية

اسمها الحقيقي "علوية مصطفى محمد قدري"، وهي من مواليد 18 يونيو 1954، أي أنها تبلغ من العمر 63 عامًا، وتخرجت في كلية التجارة، ثم بدأت مسيرتها الفنية في الستينيات من خلال بعض الأدوار الثانوية، حتى لفتت أنظار المخرجين وحصدت أدوار البطولة أمام كبار النجوم، ومن أشهر الأفلام التي شاركت بها: "العار، وجري الوحوش، وغاوي مشاكل، ونهر الخوف، وزمن حاتم زهران، والشياطين، ومضى قطار العمر، ويا رب توبة، وصراع الأحفاد، وامرأة ضلت الطريق".

زواجها

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تزوجت للمرة الأولى من الفنان الراحل حاتم ذو الفقار، إلا أن زواجهما لم يستمر طويلاً لعدة أسباب، منها إدمان الفنان الراحل المخدرات، ولكنه لم يعترف بذلك وقال في لقاء تليفزيوني مع برنامج "ساعة صفا": "إن طلاقه من الفنانة نورا يعود لخلافات عديدة في الآراء والطباع، إلى جانب شقيقتها الفنانة بوسي التي أشار أنها من الأسباب الرئيسية وراء الانفصال".

وتزوجت للمرة الثانية من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، على الرغم من معارضة والده، حينما كان عمره 34 عامًا، وكانت تكبره هي بثلاثة أعوام ونصف، وفق ما كشفت وثيقة صادرة عن دار الإفتاء المصرية، والتي أوضحت أن رجل الأعمال طلّق الفنانة 3 مرات، وحاول إرجاعها في المرة الرابعة بالذهاب للمفتي آنذاك حسين طنطاوي، ولكنه لم يفلح، ويقال إن والد هشام هو من أجبره على تطليق الفنانة للمرة الثالثة وتوثيق الطلقتين الأولى والثانية، ولكنه لم يعرف أن ابنه سيقود العائلة إلى ورطة أكبر تكمن في ارتكابه جريمة قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في شقتها.

اعتزالها وارتداؤها الحجاب

روت الفنانة عفاف شعيب في حوار صحفي سابق قصة اعتزال الفنانة نورا في عام 1996، حيث أوضحت أن نورا اعتزلت وارتدت الحجاب داخل شقتها، مضيفة: "أنا كنت متعودة قبل اعتزالي أن نتناوب ختم القرآن الكريم في بيتي مرة وفي بيت كل فنانة من صديقاتي مرة أخرى.. المهم كان ختم القرآن ذات يوم في شقتي بالمهندسين.. وكان القارئ وقتها يتلو قوله تعالى: "وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.. يا مريم اقنتىي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين".

في هذه اللحظة صلت الفنانة نورا ووقفت خاشعة كأنها تستمع لهذه الآيات لأول مرة، فاهتزت بشدة، واحمر وجهها، وانهمر سيل الدموع من عينيها وهي تتابع آيات القرآن التي تتحدث عن السيدة مريم العذراء، وتابعت "شعيب" قائلة: "كانت تبكي بصوت مسموع ثم همست وهي تنظر إلينا جميعا وقالت: أنا يا جماعة خلاص هاعتزل".