أخبار عاجلة

حكام مباراة الوداد المغربي يتدربون مع لاعبي الأهلي -
بكري: «المجلس العسكري ضغط عليا عشان أترشح للرئاسة.. لكني رفضت» -
رسالة الأهلي من المغرب.. إصابة ربيعة وفقرة لركلات الترجيح في المران -
هيئة علماء المسلمين تندد بتطاول الإعلام القطري على أعضائها -
10 تصريحات × 24 ساعة -
العرب اليوم: قوات تركية في قطر وإيران تستهدف داعش -
حول العالم في 24 ساعة -
اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة الضابط المتهم بقتل "شيماء الصباغ" -
10 ساعات "تحريات" تقود المباحث لقاتل سائق ببولاق.. طعنة في القلب أنهت حياته -
مجلس النواب يحيل "طنطاوى" للجنة القيم.. وتكتل "25-30" يرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. التحرير

اعتزلت الفن وارتدت الحجاب بسبب «آية».. ما لا تعرفه عن «نورا»

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

واحدة من جميلات السينما المصرية اللاتي ذاع صيتهن في السبعينيات والثمانينيات، وذلك بالتزامن مع شقيقتها الفنانة نورا، زوجة الراحل نور الشريف، إلا أنها لم تستكمل مسيرتها الفنية وقررت فجأة الاعتزال في منتصف التسعينيات وارتداء الحجاب وهي في أوج مجدها، ثم عادت للظهور بعد غياب طويل عن الساحة الإعلامية، وذلك من خلال حضورها عزاء الفنان نور الشريق، طليق شقيقتها "بوسي".

1


وفي التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" لمحات من حياة الفنانة المعتزلة "نورا".

مسيرتها الفنية

1462554347

اسمها الحقيقي "علوية مصطفى محمد قدري"، وهي من مواليد 18 يونيو 1954، أي أنها تبلغ من العمر 63 عامًا، وتخرجت في كلية التجارة، ثم بدأت مسيرتها الفنية في الستينيات من خلال بعض الأدوار الثانوية، حتى لفتت أنظار المخرجين وحصدت أدوار البطولة أمام كبار النجوم، ومن أشهر الأفلام التي شاركت بها: "العار، وجري الوحوش، وغاوي مشاكل، ونهر الخوف، وزمن حاتم زهران، والشياطين، ومضى قطار العمر، ويا رب توبة، وصراع الأحفاد، وامرأة ضلت الطريق".

زواجها

شاهد أيضا

تزوجت للمرة الأولى من الفنان الراحل حاتم ذو الفقار، إلا أن زواجهما لم يستمر طويلاً لعدة أسباب، منها إدمان الفنان الراحل المخدرات، ولكنه لم يعترف بذلك وقال في لقاء تليفزيوني مع برنامج "ساعة صفا": "إن طلاقه من الفنانة نورا يعود لخلافات عديدة في الآراء والطباع، إلى جانب شقيقتها الفنانة بوسي التي أشار أنها من الأسباب الرئيسية وراء الانفصال".

وتزوجت للمرة الثانية من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، على الرغم من معارضة والده، حينما كان عمره 34 عامًا، وكانت تكبره هي بثلاثة أعوام ونصف، وفق ما كشفت وثيقة صادرة عن دار الإفتاء المصرية، والتي أوضحت أن رجل الأعمال طلّق الفنانة 3 مرات، وحاول إرجاعها في المرة الرابعة بالذهاب للمفتي آنذاك حسين طنطاوي، ولكنه لم يفلح، ويقال إن والد هشام هو من أجبره على تطليق الفنانة للمرة الثالثة وتوثيق الطلقتين الأولى والثانية، ولكنه لم يعرف أن ابنه سيقود العائلة إلى ورطة أكبر تكمن في ارتكابه جريمة قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في شقتها.

اعتزالها وارتداؤها الحجاب

2015-01-01_00158

روت الفنانة عفاف شعيب في حوار صحفي سابق قصة اعتزال الفنانة نورا في عام 1996، حيث أوضحت أن نورا اعتزلت وارتدت الحجاب داخل شقتها، مضيفة: "أنا كنت متعودة قبل اعتزالي أن نتناوب ختم القرآن الكريم في بيتي مرة وفي بيت كل فنانة من صديقاتي مرة أخرى.. المهم كان ختم القرآن ذات يوم في شقتي بالمهندسين.. وكان القارئ وقتها يتلو قوله تعالى: "وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.. يا مريم اقنتىي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين".

s5201426142043

في هذه اللحظة صلت الفنانة نورا ووقفت خاشعة كأنها تستمع لهذه الآيات لأول مرة، فاهتزت بشدة، واحمر وجهها، وانهمر سيل الدموع من عينيها وهي تتابع آيات القرآن التي تتحدث عن السيدة مريم العذراء، وتابعت "شعيب" قائلة: "كانت تبكي بصوت مسموع ثم همست وهي تنظر إلينا جميعا وقالت: أنا يا جماعة خلاص هاعتزل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رسميًا.. بيريز مستمر في رئاسة ريال مدريد حتى عام 2021

رسميًا.. بيريز مستمر في رئاسة ريال مدريد حتى عام 2021

حكام مباراة الوداد المغربي يتدربون مع لاعبي الأهلي

حكام مباراة الوداد المغربي يتدربون مع لاعبي الأهلي

بكري: «المجلس العسكري ضغط عليا عشان أترشح للرئاسة.. لكني رفضت»

بكري: «المجلس العسكري ضغط عليا عشان أترشح للرئاسة.. لكني رفضت»

رسالة الأهلي من المغرب.. إصابة ربيعة وفقرة لركلات الترجيح في المران

رسالة الأهلي من المغرب.. إصابة ربيعة وفقرة لركلات الترجيح في المران