أخبار عاجلة

رئيس «الثانوية»: تلقيت تهديدات من مجهولين بعد استبعاد رؤساء لجان -
التعليم: حددنا المتورطين في تسريب امتحاني الكيمياء وعلم النفس -
«المصري» تدعو الجميع لوقف حملات التخوين والإفراج عن الشباب -
وكيل النواب يشهد ختام فعاليات الدورة الرمضانية للعاملين بأمانة البرلمان -
«إسكان البرلمان» تطالب الحكومة بتشريع لمعاقبة مروجي الشائعات ضد مؤسسات الدولة -
بعد تفجير المعادي.. رئيس «رياضة البرلمان»: نؤيد سياسة وزير الداخلية -
«المؤتمر» يطالب الداخلية الضرب بيد من حديد لكل أصحاب دعوات التظاهر -
اعتزلت الفن وارتدت الحجاب بسبب «آية».. ما لا تعرفه عن «نورا» -
8 الصبح - لقاء مع طلاب الجامعة البريطانية والحديث حول مشاريع "اناكتس" للجامعات -
تأجيل الاستئناف على حُكم إسقاط "مصرية تيران وصنافير" لجلسة 24 يونيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

القبض على عاطلين حاولا التسلل إلى منزل وسرقته في القليوبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على عاطلين حاولا التسلل إلى منزل وسرقته في القليوبية

12:00 م الأحد 18 يونيو 2017

القبض على عاطلين حاولا التسلل إلى منزل وسرقته في القليوبية

القبض على عاطلين حاولا التسلل

القليوبية - أسامه علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على عاطلين حاولا التسلل إلى منزل وسرقته، وحال اكتشافهم تعدوا على أهل المنزل بالضرب وإصابتهم، قبل أم يتمكن عدد من الجيران الإمساك بهم وتسليمهم لقوات الأمن، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز القناطر الخيرية بتلقيه بلاغًا من مستشفى القناطر العام، بوصول كلًا من "محمد. ب. إ، 78 عامًا"، بالمعاش، مصاب بجروح رضية بفروة الرأس، "رضا. ع. إ، 67 عامًا"، ربة منزل، "زوجة الأول"، مصابة بكدمات وجروح بالجبهة، وكسر بالفخذ الأيسر، وجرح قطعي أسفل العين اليسرى، و"فادي. م. ب، 38 عامًا" مدرس "نجل الأول"، مصاب بجرح بفروة الرأس، و"نيفين. م. ب، 42 عامًا"، ربة منزل، "نجلة الأول"، مصابة بجرح بالعين اليسرى وكدمة أسفل العين.

وبانتقال قوات الأمن، وسؤال المصابين، قرروا أنهم حال تواجدهم بالمنزل فوجئوا بقيام كلًا من، "عماد. ع. خ، 18 عامًا"، عاطل، و"أحمد. م. م، 22 عامًا"، عاطل، بالتسلل إلى مسكنهم وشروعهم في سرقة بعض محتوياته، ولدى اكتشافهم ذلك، اعتدى المتهمان عليهم بالضرب، وإحداث ما بهم من إصابات، وفرا هاربين فاستغاثوا بجيرانهم وتمكنوا من ضبطهما.

بمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة، جاري تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامي.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18569 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2017.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط نصف فدان بانجو وسط الزراعات في القليوبية

    ضبط نصف فدان بانجو وسط الزراعات في القليوبية

    أخبار
  • سمسار وطالب يطعنان موظفا في القليوبية

    سمسار وطالب يطعنان موظفا في القليوبية

    أخبار
  • عامل يطعن نقاشا بسبب

    عامل يطعن نقاشا بسبب "حساب المشاريب" في القليوبية

    أخبار
  • أمن القليوبية: القبض على رجل وسيدة ضبطهما الأهالي في وضع مخل

    أمن القليوبية: القبض على رجل وسيدة ضبطهما الأهالي في وضع مخل

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • عبير صبري عن ظهورها في مقلب لرامز جلال:

    عبير صبري عن ظهورها في مقلب لرامز جلال: "كنت عارفة ان في مقلب والليفنون

  • معلومات الوزراء ينشر 3 مستندات تؤكد

    معلومات الوزراء ينشر 3 مستندات تؤكد "سعودية" تيران وصنافيرأخبار

  • رد فعل المتهمين باغتيال النائب العام هشام بركات عقب صدور الحكم بإعدامهم

    رد فعل المتهمين باغتيال النائب العام هشام بركات عقب صدور الحكم بإعدامهمأخبار

  • ماذا تعرف عن حقل

    ماذا تعرف عن حقل "ظُهر" للغاز الطبيعي .. وما فائدته على الاقتصاد المصري؟أخبار

  • انفجار قنبلة أسفل سيارة أمن مركزي.. واستشهاد ضابط وإصابة آخرين

    انفجار قنبلة أسفل سيارة أمن مركزي.. واستشهاد ضابط وإصابة آخرينأخبار

  • 750 ألف جنيه فاتورة ميسي في سهرة واحدة!

    750 ألف جنيه فاتورة ميسي في سهرة واحدة!

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد تفجير المعادي.. رئيس «رياضة البرلمان»: نؤيد سياسة وزير الداخلية

بعد تفجير المعادي.. رئيس «رياضة البرلمان»: نؤيد سياسة وزير الداخلية

سؤال لطلاب علمي رياضة في الثانوية: "مين للي اخترع الصفر"

سؤال لطلاب علمي رياضة في الثانوية: "مين للي اخترع الصفر"

ملاعب ONsport: سحور نجوم الرياضة في حفل نادي "وادي دجلة"

ملاعب ONsport: سحور نجوم الرياضة في حفل نادي "وادي دجلة"

فيديو| الأهلي: «مالحقناش نفرح بقانون الرياضة»

فيديو| الأهلي: «مالحقناش نفرح بقانون الرياضة»