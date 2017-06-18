القبض على عاطلين حاولا التسلل إلى منزل وسرقته في القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على عاطلين حاولا التسلل إلى منزل وسرقته، وحال اكتشافهم تعدوا على أهل المنزل بالضرب وإصابتهم، قبل أم يتمكن عدد من الجيران الإمساك بهم وتسليمهم لقوات الأمن، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز القناطر الخيرية بتلقيه بلاغًا من مستشفى القناطر العام، بوصول كلًا من "محمد. ب. إ، 78 عامًا"، بالمعاش، مصاب بجروح رضية بفروة الرأس، "رضا. ع. إ، 67 عامًا"، ربة منزل، "زوجة الأول"، مصابة بكدمات وجروح بالجبهة، وكسر بالفخذ الأيسر، وجرح قطعي أسفل العين اليسرى، و"فادي. م. ب، 38 عامًا" مدرس "نجل الأول"، مصاب بجرح بفروة الرأس، و"نيفين. م. ب، 42 عامًا"، ربة منزل، "نجلة الأول"، مصابة بجرح بالعين اليسرى وكدمة أسفل العين.

وبانتقال قوات الأمن، وسؤال المصابين، قرروا أنهم حال تواجدهم بالمنزل فوجئوا بقيام كلًا من، "عماد. ع. خ، 18 عامًا"، عاطل، و"أحمد. م. م، 22 عامًا"، عاطل، بالتسلل إلى مسكنهم وشروعهم في سرقة بعض محتوياته، ولدى اكتشافهم ذلك، اعتدى المتهمان عليهم بالضرب، وإحداث ما بهم من إصابات، وفرا هاربين فاستغاثوا بجيرانهم وتمكنوا من ضبطهما.

بمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة، جاري تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامي.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18569 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2017.