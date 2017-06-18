تعرف على ملامح خطة الشياطين الحمر لخطف رونالدو

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يشعر كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، بالغضب الكبير، إزاء توجيه النيابة الإسبانية اتهامات له بالتهرب الضريبي، ويرغب في الرحيل عن ريال مدريد، خلال الصيف الجاري.

وكانت النيابة في العاصمة الإسبانية مدريد وجهت تهمًا لكريستيانو رونالدو بالتهرب الضريبي في 4 مرات في أعوام 2011 و2012 و2013 و2014 وبمبلغ وصل إلى 14.7 مليون يورو.

ويواجه رونالدو، ضغطًا من القانون الإسباني، كي يعترف أمام نيابة مدريد بالتهرب الضريبي، الأمر الذي سيخفف من عقوبته المحتملة.

وتؤكد الصحف، أنه "بموجب القانون الإسباني، إذا اعترف اللاعب فإن العقوبة ستخفف إلى السجن عامين".

وقررت إدارة ريال مدريد، الانتظار حتى انتهاء اللاعب من المشاركة مع البرتغال في كأس القارات لمناقشته في قراره، وإقناعه بالعدول عنه.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ غضب البرتغالي كريستيانو رونالدو، ورغبته في الرحيل عن الملكي بعد اتهامه بالتهرب الضريبي ليست جديدة، إذ سبق وشعر اللاعب بالأمر ذاته في 2012.

وترى الصحيفة أنّ مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، الإنجليزيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وأندية الدوري الصيني، هي الوجهات المحتملة لـ"صاروخ ماديرا".

وأضافت أنّ مانشستر يونايتد سيكون خيارًا مناسبًا للدون، حيث سبق له اللعب في صفوفه، كما يمتلك النادي استقرارًا ماليًا يساعده على دفع راتب رونالدو.

وأشارت إلى أنّ مانشستر سيتي سيكون خيارًا جيدًا من الناحية المالية، إلا أنّ اللعب لغريم اليونايتد سيُعد "خيانة"، كما أنّ علاقة رونالدو مع المدرب بيب جوارديولا ليست جيدة.

واعتبرت الصحيفة باريس سان جيرمان خيارًا مناسبًا أيضًا، لكن يعيبه الفشل المتكرر في دوري أبطال أوروبا.

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واختتمت بالقول إن الانضمام للدوري الصيني سيجعل رونالدو أغلى صفقة في التاريخ، وصاحب أعلى راتب أيضًا، إلا أنّه سيبعده عن المحافل الدولية، ولن يمكنه من تحقيق الألقاب الفردية.

خطة مورينيو

كشفت صحيفة "ذا صن"، مخطط البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، من أجل الفوز بخدمات كريستيانو رونالدو.

وفقًا للصحيفة، فإن مورينيو لا ينوى التخلى عن صفقة التعاقد مع ألفارو موراتا، مهاجم ريال مدريد، الذى يقترب من حسمها خلال الأيام القليلة المقبلة، وإنما يُخطط لصفقة قياسية مزدوجة بضم موراتا ورونالدو ثنائى هجوم ريال مدريد.

ويرصد مورينيو لإتمام هذه الصفقة القياسية 206 ملايين يورو، بالإضافة إلى إمكانية الاستغناء عن الحارس الإسبانى دافيد دى خيا، الذى يحلم ريال مدريد بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان رونالدو قد أحدث ضجة فى سوق الانتقالات بعد الإعلان، أمس الجمعة، عن رغبته فى الرحيل عن ريال مدريد بسبب مشاكله مع مصلحة الضرائب الإسبانية.

زيدان يتدخل

وذكرت تقارير صحفية، أن زيدان، اتصل برونالدو، المتواجد في معسكر منتخب البرتغال، وقال له إن الفريق بحاجة له، وطلب منه إعادة التفكير في القرار.

وأشارت التقارير، أن سيرجيو راموس، قائد الملكي، تحدث أيضًا مع صاروخ ماديرا للتراجع عن القرار، خاصة وأن الدون لعب دورا هاما خلال الموسم المنتهي في حصد الفريق لبطولتي الدوري الإسباني، ودوري الأبطال.