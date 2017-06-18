تشيلسي يخطط لخطف «موراتا» من مانشستر يونايتد

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أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية على رغبة نادي تشيلسي في التعاقد مع مهاجم ريال مدريد ألفارو موراتا ليحل محل دييجو كوستا الذي اقترب كثيرًا من العودة لصفوف أتلتيكو مدريد من جديد بعدما أخرجه مدرب البلوز أنطونيو كونتي من حساباته للموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية إلى توصل موراتا إلى إتفاق مع مانشستر يونايتد للرحيل إلى ملعب أولد ترافورد بداية من الموسم المقبل، إلا أن مالك تشيلسي رومان أبراموفيتش يرغب في خطفه من مانشستر مقابل 70 مليون إسترليني.

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والجدير بالذكر أن موراتا لم يشارك بصورة أساسية مع ريال مدريد الموسم الماضي، ليؤكد على رغبته في المشاركة بصورة أساسية أو الرحيل إلى فريق أخر.

وخاض موراتا الموسم الماضي 26 مباراة مع ريال مدريد في الدوري الإٍسباني أغلبهم بصورة احتياطية وسجل 15 هدفًا، كما سجل 3 أهداف في 9 مباريات لعبها في دوري أبطال أوروبا وهدفين في 5 مباريات بكأس ملك إسبانيا.